Greenery: come realizzare un make-up occhi di tendenza

Greenery è il colore dell’anno 2017 secondo Pantone. Una tonalità che, a primo impatto, può lasciare spiazzati, ma che, se valorizzata nel modo corretto, si mostrerà in tutta la sua versatilità, nella moda, nell‘home decor e anche nel make-up. Greenery rappresenta una ventata di freschezza, è un colore rivitalizzante che infonde benessere, come la natura che si risveglia: un inno al lato gioioso della vita. Greenery è una frizzantezza inaspettata come una goccia di lime, un benessere racchiuso in una nuance vitaminica.

Greenery, vivace verde chiaro corroborato da una punta di giallo, è particolarmente indicato per realizzare make-up d’effetto. La base è valorizzata con un fondotinta naturale, dal finish performante e luminoso. Le guance sono scaldate da timidi accenni corallo, mentre gli zigomi sono enfatizzati da strategici accenti di luce. Sulle labbra un velo di gloss trasparente ad effetto specchio.

Focus sullo sguardo: gli occhi diventano i protagonisti del make-up Greenery. Richiami esotici vestono di linfa vitale la palpebra mobile. Per replicare questo make-up vi basteranno pochi prodotti. Fondamentale un ombretto color Greenery, come Kiko Smart Colour Eyeshadow 26 Lime Perlato o Artist Shadow 336 Lime di Mufe. Sfumate l’ombretto su tutta la palpebra mobile e scaldate con un ombretto rosa pesca sotto l’arcata sopraccigliare. Se lo desiderate, potete aggiungere un pizzico di luce in più applicando una punta di ombretto oro caldo al centro della palpebra. Delineate la cornice dell’occhio con la matita nera, sfumandola per un tratto più morbido. Sguardo intenso e profondo con un mascara strategico. Sceglietelo nero e esagerato, per una lunghezza da sogno e un volume extra, meglio se arricchito con Carbon Black – come il mascara Ultra Allungante e Rinfoltente di Bottega Verde. Applicatelo con leggeri movimenti a zig zag per amplificare il volume e donare alle vostre ciglia un look intenso e magnetico. Pronte a lasciare tutti senza fiato?

Total Look: Francesca Beyouty

Photo Credit: Anna Izzo

Model: Yuly Yanelys Soublett Iriarte