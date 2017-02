Speciale San Valentino: 3 make up da copiare subito

San Valentino è alle porte e anche per chi è ormai in coppia da anni, questa data non passa di certo inosservata.

Cena a lume di candela, fiori e cioccolatini sono d’obbligo, ma per una Beauty Addict è altrettanto necessario sfoggiare un make up perfetto per l’occasione da abbinare all’outfit.

Per una serata all’insegna della dolcezza, la parola d’ordine in quanto a stile è sicuramente romanticismo quindi via libera ad abitini di pizzo, rosa cipria e gonna a ruota.

Per il make up si potrebbe pensare che la scelta giusta sia puntare tutto su labbra rosse super sexy, ma non è affatto così, a San Valentino abbiamo voglia di sentirci dolci e non aggressive, via libera quindi al rosa che in tutte le sue tonalità rappresenta al meglio la festa degli Innamorati.

E allora se il 14 Febbraio vuoi stupire il tuo partner con make up davvero ben realizzato non puoi che prendere ispirazione da questi 3 make up di San Valentino.

Ombretto blu per le bionde

Per coloro che hanno i capelli biondi, gli occhi azzurri e la carnagione chiara, il look più adatto per San Valentino punta su un make up occhi dai toni del blu e dell’azzurro che enfatizza lo sguardo rendendolo ancora più dolce. Un tocco di rosa sulle labbra renderà il look davvero romantico.

Ombretto rosa per le more

Un ombretto rosa sfumato alla perfezione con un colore scuro (nero o grigio) sarà invece perfetto per le more che potranno completare il look con eyeliner, abbondante mascara e un rossetto mat ovviamente rosa!!!

Look più deciso per la donna di carattere

Per tutte coloro che odiano l’effetto bambolina e hanno carattere da vendere, il look giusto per il giorno di San Valentino punta su un make up occhi ben definito ma per niente eccessivo e labbra in primo piano con un rossetto fucsia tendente al rosso, quasi a voler sottolineare che un semplice rosa o un semplice rosso meglio lasciarlo alle altre!

