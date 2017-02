SmaltI SS2017: vincono i pantoni dai colori pastello

Sono tre i pantoni più cool per eccellenza della SS2017, così come per quanto riguarda abbigliamento ed accessori anche le nuance smalti ss2017 puntano sui colori pastello per un risultato molto delicato e raffinato.

MA QUALI SONO I COLORI PASTELLO SU CUI PUNTARE PER QUESTA SS2017? Yellow Jade, Pink Lullaby e Cariti, conosciuti anche come Pantoni 13-1404 Pale Dogwood, 14-1315 Hazelnut, 13-0755 Primrose Yellow saranno i colori più gettonati di questa spring summer 2017. Dalle unghie sulle dita all’abbigliamento mix match e bon ton. Toni, nuovi e luminosi per impreziosire le tue unghie fino all’arrivo dell’estate ed oltre.

E se la tendenza di questa prossima SS2017 è osare, allora giocate con decorazioni, applicazioni, gioielli preziosi sulle unghie come sulle mini bag, come veri e propri accessori dei nostri look.

Una lista dei migliori smalti per la prossima primavera estate 2017, tra i marchi professionali troviamo Orly, Zoya e Cnd.C di Shellac. Tra i marchi più commerciale al primo posto metto Essie per la facilità di stesura del colore sull’unghia, seguito da Rimmel, Mi-Ny e Kiko. Per i luxury brand, a mio avviso, vincono Collistar, Dior e Burberry.

