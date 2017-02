Le nuove tendenze per il make up della Primavera/Estate 2017

Quali colori scegliere per occhi e labbra? Dai toni del marrone, dell’avorio per il giorno, sino ad arrivare agli ombretti fluo: tonalità pastello, fino al lilla e all’arancione, protagonista su occhi, labbra e anche unghie. Ma anche grigio e beige.

Le labbra? Nude o ancora molto pigmentate e dipinte da eleganti rossetti bordeaux. Per un make up impeccabile, è fondamentale partire da una buona base, come nel trucco di Natalie Portaman.

Il fondotinta SYNCHRO SKIN di Shiseido è un fondotinta “intelligente”, che mantiene il trucco stabile per tutto il giorno, adattandosi alla pelle, che apparirà omogenea, luminosa e soprattutto non lucida.

Nella collezione Hypnotic Blossom di Artdeco ecco sbocciare un prato fiorito, con un’elegante atmosfera ispirata alla primavera: coralli vibranti, rosa e rossi incontrano colori pastello come l’albicocca, nude, cielo azzurro o rosa negli ombretti.