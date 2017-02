Essere al passo con i tempi non è sempre facile, perché i trend cambiano alla velocità della luce. In questo caso non parliamo di abiti ma delle tendenze del 2017 in fatto di makeup, un settore molto vivace grazie anche a social come Instagram e Pinterest, dove modelle e volti noti dello spettacolo lanciano tendenze a ritmi frenetici. Proprio dalle passerelle arrivano delle “linee guida” che possiamo seguire e personalizzare. Ecco quali sono le principali.

1 La riga di lato – Che si scelga di tenere i capelli lisci oppure leggermente ondulati, c’è qualcosa che non deve mai mancare: la riga da un lato della testa. Sono ammessi gli accessori per impreziosire le chiome, soprattutto per la sera.

2 Sopracciglia dritte – Mai come in questi ultimi anni le sopracciglia sono diventate un tratto distintivo del look, perché si è capita la loro importanza per modificare o sottolineare i lineamenti del viso. Per essere trendy nel 2017 occorre portarle dritte, come Kylie Jenner o Emma Watson.

3 Ombretti glossy - “Shine bright like a diamond” canta Rihanna: un consiglio che si addice molto al look degli occhi. in questo caso non parliamo di ombretti dorati o argentati, ma di texture glossy: un trend dei primi anni ‘90, rivisitato in chiave moderna. Ne basta un tocco per occhi scintillanti, senza ombra di glitter.

4 Lip contouring – Se riusciamo a ridefinire i contorni del volto con il gioco di chiaroscuri, perché non farlo anche con la forma della bocca? In questo modo si possono rendere le labbra più voluminose. La matita per il contorno delle labbra torna a diventare un prodotto immancabile nel beauty case di ogni donna. La matita non deve però essere troppo scura rispetto al colore del rossetto, ma deve aiutare a realizzare una scala di tonalità sfumate

5 Rossetto rosso come il vino – Sembra un vero e proprio inno al vino rosso il trend del 2017 in fatto di rossetti, che incorona per quest’anno la tonalità borgogna come la più adatta per le donne di tutto il mondo. In questo caso il lip contouring non è così essenziale.

6 Mat make up – Se le tonalità shine non fanno per voi, non preoccupatevi perché tra i makeup trend nel 2017 c’è spazio, molto ampio, per il trucco mat. Gli occhi si colorano di arancione o di rosso mentre per le labbra si va dal porpora al viola. Curare lo stato di salute della bocca è un must: mai scordare a casa il burro di cacao.

7 Unghie da pavone – Lo smalto nero è ancora uno dei più belli da sfoggiare, ma nel 2017 il verde è pronto a rubargli lo scettro. Il colore più trendy di quest’anno sarà infatti il verde pavone, da abbinare alla matita per occhi, soprattutto se nocciola. I contrasti, si sa, sono sempre molto apprezzati sul viso di una donna.