San Valentino: idee regalo beauty per lei e per lui

Il mondo cosmetico ama San Valentino e lo celebra con manifesto ardore sfoderando un arsenale di seduzione irresistibile per qualunque beauty addicted. Difficile rimanere impassibili e non capitolare. È un tributo alla bellezza dell’amore, celebrata attraverso fragranze sontuose e collezioni make-up in edizione limitata. Ho selezionato per voi alcune tra le più interessanti proposte cosmetiche per il prossimo San Valentino, da regalare e regalarsi e, perché no, anche da collezionare.

Il make-up dedicato a San Valentino è una sfilata di emozioni. Maliziose sfumature rosate si alternano al passionale vermiglio per un packaging che trasuda romanticismo. Ovunque è un tripudio di cuori e baci stampati, impressi nitidi su sfondi a tinte unite. Tagli obliqui e curve che si intersecano formando cuori di consistenze divine, come i rossetti Kiko Heart Shaped, dei veri must have, tanto belli quanto effimeri: attenzione, vanno a ruba! Impossibile non lasciarsi tentare dalla coppia di rubacuori composta da Joli Baume Eclat du Jour e Skin Illusion Blush di Clarins, due prodotti metà trattamento, metà maquillage. Il balsamo labbra ha un packaging eco-concepito, realizzato con carta proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, ed è ricco in burro di Cacao e olio di Karitè, estratto di Ribes bio e attivi rimpolpanti. Vuoi saperne di più? Tre luminose tonalità per Skin Illusion Blush, il complice di bellezza prêt-à-porter. Racchiuso in un cofanetto tutto-in-uno, è un blush completo di applicatore e specchio, così pratico da poter esser portato ovunque!

San Valentino in love o single? Maybelline accontenta tutte con una limited edition coi fiocchi, per creare il giusto look in ogni occasione! per la single indipendente sguardo magnetico e labbra voluttuose, grazie al mascara Ciglia Sensazionali Voluptuous e al rossetto Color Sensational nelle tonalità Divine Wine, Bold e Lady Red. Siete in love? puntate tutto sul romanticismo: sguardo da cerbiatta con il mascara Ciglia Sensazionali e labbra da baciare con il rossetto Color Sensational declinato in tre dolci nuance, Fuchsia Flash, Nude Embrace e Stellar Pink.

Per lei e Per lui sono le nuove fragranze Bottega Verde dedicate alle mille sfaccettature dell’amore, un regalo speciale per San valentino. A ciascuno il suo bouquet, per riaccendere, attraverso quel particolare intreccio di note, un’emozione, un ricordo. Per lei è uno stuzzicante gourmand floreale descritto da note di testa di Pesca, Fiori d’Arancio, Ribes Nero, da un cuore di Cioccolato e Nocciola e da un fondo di Patchouli e Vaniglia. Per lui accosta accordi speziati ad accenti fruttati e ambrati. Note di Testa: Mandarino, Pompelmo, Mela Verde. Note di Cuore: Zenzero, Lavanda, Fiori d’Arancio. Note di Fondo: Legno Ambrato, Semi di Tonka, Vaniglia. Ami le fragranze romantiche? vieni a scoprire Via dell’Amore Bottega Verde!

