Archiviato il lunghissimo mese di gennaio, finalmente siamo entrati nel mese dell’amore!

San Valentino è alle porte e ci prepariamo ad accogliere questa magica giornata con un pizzico di attenzione in più verso la coppia, con un regalino speciale o, perché no, semplicemente con un pensiero realizzato con le proprie mani!

Giocare di anticipo, per non farsi trovare impreparate, significa anche preparare la pelle a ricevere i giusti trattamenti per apparire prima di tutto in buona salute, non stanca e affranta dalla ripresa routine post vacanze di Natale. Si può iniziare ad assumere un concentrato vegan-friendly a base di puro acido ialuronico alimentare e resveratrolo.

Per una serata speciale la prima cosa su cui puntare è la pelle, via ai trattamenti mirati per apparire nella forma migliore.

Per le donne adulte: Intense A Lifting rughe di Clinians, ideale per attenuare la visibilità delle rughe già esistenti, per una pelle morbida ed elastica, perfetta se associata alla maschera viso Geomar anti-age che aiuta, in soli 5 minuti, a ritrovare il giusto livello di elasticità.

Per le donne più giovani: Clinians presenta una crema idratante opacizzante Clinians Hydra Basic adatta a contrastare gli inestetismi tipici delle pelli miste e grasse da associare alla maschera visto Geomar purificante per restituire al viso uniformità e luminosità.

Per rendere ancora più luminosa la propria pelle e ridurre l’iperpigmentazione Dr Zein ha progettato il kit che illumina il colore della pelle a base di vitamina C e alfa arbutina per garantire un incarnato uniforme e subito più giovane.

Per un trucco a prova di San Valentino bastano pochi prodotti scelti con cura per un look semplice ma indimenticabile. The Only 1 firmato Rimmel London nella versione matt ha un colore intenso che dura tantissimo senza seccare le labbra, regala confort e un effetto vellutato dal finish opaco.

Se il rossetto è indispensabile, necessario è puntare anche sugli occhi per uno sguardo magnetico: il Mascara Scandaleyes Reloaded Extreme Black dai pigmenti ultra black riveste anche le ciglia più corte e sottili con zero grumi.

E per i regali? Beh c’è l’imbarazzo della scelta, la Minibag B14 Coccinelle dedicata a San Valentino si veste di rosa e l’inconfondibile chiusura a triangolo diventa un cuore pop rosso, un regalo che non passerà inosservato. Per restare sul classico e sull’utile, si può pensare alle calze Cupido realizzate dal calzificio Bresciani proprio per San Valentino, in limited edition, al 90% in cotone extrafine e 10% di elastan, modello unisex in taglia unica con ricamo in lavorazione jaquard.

Credit immagini via @pinterest