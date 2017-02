Makeup Bullet: la nuova spugna per il trucco 2.0

Oltre alla famosissima beauty bender in tutte le colorazioni e dimensioni, oltre all’ultimissima silisponge, fatta in silicone, ecco sbarcare una nuovissima new entry tra i makeup tools 2017, la: makeup bullet. Ma che cos’ é ? per scoprirlo continuate a leggere questo articolo! La makeup bullet non è altro che una finger sponge, ossia letteralmente una spugna che si indossa mettendola su un dito e poi, picchiettandola, va ad applicare prodotti liquidi o cremosi come appunto fondotinta e/o correttori.

E’ nata da una makeup artist la quale era ormai stanca della forma ovale della classica beauty blender che tendeva a sfuggirle facilmente di mano mentre la utilizzava specie quando andava di fretta; quindi per rendere l’applicazione più comoda e veloce….ecco nascere una nuova simpatica spugna che anche per lavarla non si farà fatica!

E’ costituita da materiale in lattice con un’apposito foro centrale in cui inserire il dito. In comune con la beauty blender è che entrambe hanno la forma leggermente appuntita così da raggiungere le parti del viso più difficili come angoli interni degli occhi o zona infracigliare e lati delle narici. Può anch’essa essere usata sia da asciutta che da bagnata.

Semplice ed utile da utilizzare anche dai meno esperti nel trucco. Il prezzo purtroppo è un po’ altino tra le 14€ e le 20€ e non è che si trova ancora in tutti i negozi.

Voi l’avete provata o avete intenzione di acquistarla?