Uomini: ecco i regali di San Valentino che vogliamo!

L’arrivo di febbraio da sempre è contraddistinto dal colore rosso, da rose profumate e freschissime, da deliziose scatole di cioccolattini, da cuori e simbolini romantici che accompagnano gli innamorati di tutte le età fino alla metà del mese. Naturalmente sto parlando della festa di San Valentino.

Inutile nascondersi dietro un dito, se si è davvero innamorati il 14 febbraio è il giorno perfetto per dimostrarlo ancora di più. Non importa che valori abbiano ma i regali di San Valentino fanno sempre piacere a lei quanto a lui. E spesso, proprio ai nostri uomini sale l’ansia del regalo giusto che non deluda. Certo, un weekend romantico fuori porta o un regalo super costoso fa la felicità di tutte, ma nel caso il budget, pur volendo, sia ristretto, si può puntare sulla creatività e l’originalità di un pensiero cercato con intelligenza e amore.

Fiori e cioccolattini sono da manuale ma perchè non accompagnarli ad uno di questi regali di San Valentino curiosi, originali ed utili che di sicuro strapperanno un sorriso, un’abbraccio e un grosso bacio?

Troppotogo da sempre propone regali davvero divertenti e singolari per tutte le occasioni. Noi donne amiamo i profumi, regalarne uno, però, non è facile in quanto si tratta di un oggetto molto personale. Può essere considerato banale come regalo proprio per San Valentino, ma non lo sarà questo set! Vi stupirà perchè saremo proprio noi a creare un profumo personalizzato. Partendo da sei fragranze diverse si potrà sperimentare con le note profumate e dar vita ad un profumo unico e speciale. Se pensiamo che le rose sono splendide ma durano poco i nostri uomini potrebbero puntare a qualcos’altro, ad esempio con un I love you detto con un kit con tutto il necessario per la coltivazione e la crescita di una pianta. Un dono totalmente green. Ogni regalo che si rispetti deve essere accompagnato da un bigliettino ma questo è molto particolare, è un fastidioso biglietto d’auguri di San Valentino. Riproduce suoni di baci e bacetti senza poterlo fermare, l’unico modo è distruggerlo. Un modo bizzarro per sottolineare che l’amore può essere infinito come il suono di questi baci.

Il cioccolato è da sempre collegato all’arte della tentazione. Libri, film, poesie sono ispirati dall’associazione tra cioccolato e amore, desiderio e lussuria. Sabon, per la festa degli innamorati, ha creato una linea dolce e sensuale, dove il protagonista principale è il cioccolato. Tra i prodotti c’è il Gommage ultra ricco con una duplice azione, a base di Burro di Cacao. Purifica e rinnova le cellule della pelle, basterà applicarne un sottile strato sulla pelle del corpo, attendere qualche minuto e risciacquare massaggiando. Il Gommage rimuoverà tutte le cellule morte della pelle regalandole un nuovo inizio e serate romantiche all’insegna del sensuale profumo del cioccolato.

Quando si parla di prodotti di bellezza Sephora è una garanzia e i maschietti che non sanno cosa regalarci vanno sempre sul sicuro puntando su un regalo beauty. Per San Valentino Sephora propone una linea davvero deliziosa che comprende creme, bagnoschiuma e tanto altro, come ad esempio Hello Lovely, la palette di 9 ombretti che oscillano tra mat e perlato. Tutti i prodotti sono accomunati da un packaging rosa, zuccheroso e kawaii.

Non è San Valentino senza un tocco di rosso, ma non uno qualsiasi, il rosso firmato Chanel che con Le Rouge Crayon De Couleur stravolge le regole del make up. Una matita labbra ideale da portare sempre con sé che si applica in un solo gesto. Il packaging “jumbo” permette di divertirsi ad applicare il rossetto in qualsiasi circostanza mentre la mina retraibile, facile da girare, rivela colori satinati, ultra-intensi e brillanti. Per occasioni speciali dove desideriamo labbra rosse fino a 4 ore dopo la prima applicazione.

