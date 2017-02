Per scegliere il trucco d’inverno della giusta tonalità oramai abbiamo bisogno della famosa scheda colori degli architetti. In questo periodo il colore top è il Pantone n.19-2017, ovvero il burgundy. Scuro e profondo come il vino di Borgogna, il nuovo trend in fatto di make up tende alle sfumature dark del rosso e questo riguarda occhi, labbra e unghie, che tornano a essere coordinate. Proprio come andava di moda durante gli eclettici anni ‘80.

Labbra di borgogna per tutte?

Avanti tutta con l’animo dark che per lungo tempo abbiamo chiuso nel dimenticatoio. Le nuance fredde sono di assoluta tendenza in questo periodo e il rossetto burgundy ne è la prova. Se la carnagione è molto chiara è bene scegliere un rossetto con sfumature violacee e mat nel finish; per le carnagioni più chiare sono da prediligere le sfumature più passionali per un look superbo. Il rossetto burgundy è il punto focale del trucco del viso. Se si decide di indossarlo è importante realizzare una base impeccabile con un fondotinta impalpabile: le sopracciglia devono essere ben delineate mentre gli occhi sono sottolineati da eyeliner e mascara rigorosamente nero.

Occhi in primo piano e labbra nude

Per la classica regola del trucco, se gli occhi sono il punto focale del trucco le labbra restano in secondo piano. E con un trucco d’inverno con occhi burgundy non potrebbe che essere così. Questa nuance rappresenta un tocco di colore ed eleganza se ben sfumata sugli occhi chiari, soprattutto su quelli verdi che risultano subito molto luminosi. Se abbinato al grigio e all’oro, per un trucco da sera importante, anche gli occhi celesti possono osare con le tinte burgundy.

Per uno smalto divino

La manicure si abbina al trucco d’inverno. E in questo caso i colori sono quelli dark del viola, del vinaccia ma soprattutto del borgogna dal finish mat. La forma dell’unghia è molto naturale quindi chiediamo alla manicurista una forma a mandorla o ovale perché sono quelle che esaltano bene il colore dello smalto e la forma delle mani. Se per lungo tempo abbiamo sfoggiato smalto e rossetto di diverse tonalità, ora con il burgundy si torna ad “abbinare” labbra intriganti a unghie perfette e rosse, scure e invitanti come il vino.