Fondotinta luminoso: ecco perché non dovete avere paura dell’effetto lucido

Inziamo dalle basi: avere la pelle radiosa in viso non significa ritrovarsi a metà giornata con l’effetto lucido nelle zone critiche come fronte o mento. Quando vedete le star sfoggiare sul red carpet dei make-up iper luminosi è opera di primer e fondotinta glow, che esaltano la luce naturale del viso grazie a particolari texture. Quindi luce sì, ma non lucido.

Sicuramente vi sarà capitato di truccarvi cercando di ricreare lo stesso effetto, ma per paura di rimanere vittime del sebo in eccesso sotto i riflettori, avete optato per una base mat opacizzante. L’unico, però, in grado di cancellare le imperfezioni, dare freschezza e accendere il viso è il fondotinta illuminante. Ecco perché non dovete temerlo:

- Il fondotinta illuminante si sincronizza con qualsiasi tipo di pelle e qualsiasi tipo di carnagione. Come SYNCHRO SKIN GLOW di Shiseido, il fluido intelligente che rivela la luce naturale del volto in ogni momento della giornata. Come agisce? Ottimizza la luce sincronizzandola con i cambiamenti cutanei che occorrono durante le diverse ore del giorno, garantendo luminosità e idratazione di lunga durata. Quindi l’effetto lucido è totalmente sotto controllo.

- Nasconde le imperfezioni senza lasciare un effetto maschera. La pelle sembra naturale, nude, e voi siete molto più belle.

- Grazie a delle microperle dorate e argentate, Synchro Skin Glow riflette la luce, ma contemporaneamente si adatta ai cambiamenti della pelle durante il giorno. Quando al pomeriggio vi ritrovare con la fronte “unta”, l’Advanced Sensing Technology rileva i livelli di sebo e ottimizza l’idratazione. Ovvero, modifica la riflessione della luce in base al livello di sebo. Quando è basso, aumenta la trasparenza per amplificare la riflessione, quando è alto, diventa semitrasparente per riflettere una luce diffusa ed evitare lucidità.

Ricapitolando, anche un fondotinta glow controlla la lucidità, riduce i pori dilitati, le linee sottili e maschera le imperfezioni proprio come un prodotto mat. Ma invece di dare un effetto porcellana, ne dà uno radioso.