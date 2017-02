Il colore del 2017? Sicuramente il Greenery!

Se il rose quartz è stato il colore dell’ormai passato anno 2016, questo del 2017 sarà molto sgargiante e particolare ossia il Greenery. A detta di Pantone, la colorazione per questo nuovo anno è molto frizzante ed ha una sfumatura che vira sul giallo-verde che infatti ricorda i primi giorni di primavera, è il colore della natura che torna a rinnovarsi.

Il motivo della scelta di questo colore è che proprio perchè simboleggia la connessione che cerchiamo con la natura e con ciè che ci circonda. Darà una grande energia al makeup, usandolo su occhi, unghie e labbra ma anche utile per correggere le eventuali discromie come rossori o imperfezioni varie.

Trai i prodotti beauty che vedremo a base di questo nuovo must color possiamo trovare ombretti dai quelli più satinati a quelli più scuri e shimmerati. Ma come sappiamo, non a tutte stanno bene con questo colore e a non a tutte piace eccedere troppo. Ma per questo c’è una soluzione! Si può infatti accennare all’uso di un ombretto verde scuro per un soft smokey eyes oppure un bel verde acceso tra le ciglia inferiori, o perché no, un deciso eyeliner verde fuori dal classico nero.

Per le unghie forse il fatto di volere osare con uno smalto verde, potrebbe risultare più facile e portabile. Tra quelli low cost ci sono nail polish ad effetto gel come questo di essence (26) oppure quest’altro di kiko (297) che virano sul color verde mela.

E a voi piace questo nuovo color trend per questo nuovo anno? Preferite sfoggiarlo sulle unghie, makeup o outfit?