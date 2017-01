7 colori per un viso perfetto

Esattamente un secolo fa, nel 1917, Shiseido rivoluziona il makeup delle donne giapponesi introducendo la Rainbow Face Powder: ben 7 colori di polveri viso diverse per sublimare l’incarnato di ogni donna.

In un periodo in cui per perfezionare la pelle le uniche opzioni erano il bianco o il beige, i pionieri della bellezza di Shiseido introdussero la possibilità di combinare una varietà di color: beige, viola, rosa, arancio…. ogni sfumatura per ogni esigenza. Come il lilla per illuminare, il caramel per riscaldare l’incarnato e il color primula per spegnere i rossori.

Per il 100° anniversario di Rainbow Face Powder, Dick Page, Direttore Artistico Shiseido Makeup, reinterpreta l’iconica cipria in 7 colori in chiave moderna, con una palette di 7 polveri che riflettono la luce offrendo infinite possibilità. Può essere usata come blush, per il contouring, come all-over, come illuminante/ombretto occhi.

Nasce così la 7 Lights Powder Illuminator è ideale per perfezionare il makeup, per rapidi ritocchi durante la giornata e per ritrovare il colorito fresco e vitale del mattino. Un prodotto multitasking da tenere sempre a portata di mano.

Ecco nello specifico tutti i suoi benefici:

Immediatamente regala alla pelle un aspetto fresco, luminoso, trasparente, idratato. Facile da usare, si adatta a qualunque tipo di carnagione e ai cambiamenti della pelle durante il giorno per garantire un incarnato sempre sano e vitale. Dà il massimo comfort cutaneo perché si adatta a qualunque tipo di pelle. Rende morbida la pelle secca o ruvida e assorbe il sebo in eccesso prevenendo la lucidità della pelle oleosa. Grazie però all’olio di mirtillo rosso, mantiene la pelle ben idratata. Infine, una fragranza aromacologica che dà tono e buon umore grazie all’Olio Essenziale di Limone.