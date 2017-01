What’s in my beauty case? Guida ai prodotti irrinunciabili

Come avrete capito dal titolo, vi voglio parlare dei prodotti che non possono mai mancare nel nostro beauty case. Quei prodotti basilari per la buona riuscita del nostro look e che dovremmo sempre avere fra i nostri trucchi. Ma…iniziamo subito!

Innanzitutto per realizzare un trucco perfetto abbiamo bisogno di una buona base, che fissi il trucco per tutta la giornata. Il mio primer viso preferito è senza dubbio il Pore Minimizing di Smashbox. Oltre a durare a lungo leviga la pelle e riempie i pori, lasciando però respirare il nostro viso. Dopodiché per correggere le imperfezioni non c’è nulla di meglio della palette di correttori di Make Up For Ever. Il verde va utilizzato su rossori e brufoli, il rosa salmone su occhiaie e lividi, e infine il color carne per correzioni meno marcate ed evidenti.

Per quanto riguarda il fondotinta vi consiglio lo Skin Tone di Kiko, disponibile in tantissime varianti. Con copertura media, non rimane nè troppo leggero nè ad effetto cerone. Dura tutto il giorno e non c’è bisogno di fissarlo con la cipria perché non rimane lucido.

Passando agli occhi, trovo che sia basilare disegnare anche in minima parte l’occhio. Infatti adoro la palette Smokey di Urban Decay, perché contiene tutti i colori necessari per un trucco nude portabile nel quotidiano. Gli ombretti di questa palette li uso anche per disegnare le mie sopracciglia, aiutandomi con un pennellino angolato. L’eyeliner o la matita sono un tocco in più, che però non faccio mai mancare perché donano maggiore profondità allo sguardo. Soprattutto utilizzo lo Sketcher Liner di Too Faced, nella tonalità Deep Espresso e termino la mia riga con una leggera codina all’insù.

Prima del mascara applico sempre il fantastico primer per le ciglia di Dior, il 3D Maximizer. Infittisce e rinforza, senza appesantire, ma donando un effetto ciglia finte. Proprio per il suo potere rinforzante lo si può utilizzare sia prima del mascara che dopo essersi completamente struccate. Infine, concludo il trucco degli occhi con il mascara Better than Sex di Too Faced.

Le labbra vanno sempre mantenute pulite ed idratate. Per questo, ogni mattina e sera utilizzo lo scrub Labbrividisco di Lush e idrato con il burrocacao di Labello. Come rossetti, in questo momento prediligo i classici Lipstick di Mac, se opachi anche meglio. La mia tonalità preferita del momento è Yash, un nude molto leggero ma allo stesso tempo duraturo.

Questi sono tutti i prodotti che non mancano mai nel mio beauty case, quali sono i vostri?

