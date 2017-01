Perché il fondotinta Power Fabric di Armani è una certezza

Una donna mentalmente cataloga alcune cose come certezze e altre come variabili. La seconda categoria è sovraffollata. La prima no. Tra le poche, immancabili, ci sono una giacca dal taglio sartoriale come quelle di Armani, garanzia di vestibilità su ogni silhouette, e un fondotinta dal potere trasformativo per il viso. Come l’ultimo arrivato Power Fabric di Giorgio Armani Beauty, la nuova base make-up a lunga tenuta e ad alta copertura che le appassionate del trucco della maison sono tentate di accogliere a scatola chiusa. E se la scatola la aprono nell’istante in cui lo comprano è solo per farsi sorprendere, perché resistere alla voglia di provare una texture capace di superare quelle già esistenti è dura. Ecco perché vi diciamo noi in 6 punti i motivi per acquistarlo subito.

1. La sua texture impalpabile e non oleosa come quella di Fusion Make-up di Armani, il bestseller di casa, si stende con una facilità che lo rende simile a un tessuto malleabile e modellabile sul viso sotto la leggera pressione dei polpastrelli, eppure è un fondotinta coprente al 100% dal finish personalizzabile.

2. Nasconde le imperfezioni al punto da non richiedere l’uso del correttore nelle zone critiche come occhiaie o rughe naso-labiali, risulta leggero, dal naturale e dall’effetto no make-up sorprendente. Può esser utilizzato anche solo per i ritocchi.

3. Appena applicato regala un leggero effetto tensore, è merito della sua formula fresca e con oli volatili. Il viso si percepisce come sostenuto da una maglia invisibile che si amalgama perfettamente con la pelle e la trasforma visibilmente.

4. Dà luminosità senza la controindicazione di favorire l’effetto lucido, grazie all’alta concentrazione di pigmenti della formula (fino al 16%) abbinati a oli che si fondono sulla pelle con diversa volatilità: non volatili per garantire comfort, semi-volatili per facilitare la stesura e volatili per un fissaggio ottimale e a lunga durata.

5. Ha un finish opaco, una magia inspiegabile visto che è capace di donare luminosità all’incarnato.

6. Il colore rimane fissato sul viso a lungo, senza sbiadire, grazie alla sospensione di pigmenti in olio della formula, la stessa utilizzata per gli ombretti Eye Tint di Armani, garanzia di colore puro e intenso.

E poiché nella vita le donne hanno bisogno di punti fermi, soprattutto quanto tutto è variabile, sapere di poter contare sul quel flacone dalla forma ellittica inconfondibile, fa la differenza. Se il viso è a posto, si trasforma anche l’umore. Poco conta, quindi, quello che frulla per la testa di una donna, il suo volto non tradirà stanchezza, insicurezza o trascuratezza se vestito di Power Fabric. Quando si trova quello giusto non si può più fare senza.