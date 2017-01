Make up San Valentino: consigli utili per tutte le occasioni

Sei alla ricerca del make up perfetto per una serata speciale con lui, vero? Vorresti sedurlo, ammagliarlo, vorresti essere la più bella ma un grandissimo ostacolo ti si pone davanti: come mi trucco a San Valentino? Accompagnato da “come mi pettino?” e, ovviamente, “come mi vesto?”. No worries! Oggi ti darò tantissimi consigli utili per il make up e non solo!

Iniziamo proprio dal trucco, per poi passare a capelli, unghie e outfit! Il trucco per San Valentino non deve assolutamente essere eccessivo. Il mio consiglio è quello di puntare su uno sguardo da cerbiatta e un look nude (lo so, a San Valentino ci vorrebbe un rossetto rosso ma… pensi davvero che lui ami le tracce di rossetto su vestiti e viso?). Abbonda con il mascara (sono perfetti quelli firmati Kiko) e definisci al meglio le sopracciglia. Illumina il centro dell’occhio e l’arcata sopraccigliare con un buon illuminante (io mi trovo bene con quello di Diego dalla Palma) e uniforma l’incarnato con il fondotinta perfetto (un consiglio? Maybelline ha un rapporto qualità-prezzo ottimo).

Hai bisogno di qualche inspiration? Qui trovi una gallery di look nude e qui ti svelo come avere uno sguardo da cerbiatta.

Passiamo ora alle unghie, quali sono le unghie perfette per San Valentino? Senz’altro un tocco di rosso è d’obbligo, ma esistono mille varianti diverse. Qui trovi una gallery di unghie per san valentino.

E per i capelli? Quali sono i migliori mood per San Valentino? Il mio consiglio è quello di lasciarli sciolti, al naturale. Li hai troppo lunghi e pensi che potrebbero darti fastidio? Realizza in pochi minuti una di queste acconciature romantiche, lui si innamorerà!

Beh per l’acconciatura e il make up San Valentino direi che ci siamo, non resta che pensare al look, giusto? Ti lascio ad un video utilissimo con 10 consigli su come vestirsi per un appuntamento romantico.



Ci vediamo sul mio canale youtube alice cerea con tantissimi altri consigli per San Valentino e non solo!