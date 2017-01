Molte di voi mi hanno chiesto come mi trucco e quali prodotti utilizzo per la mia beauty routine e per gli scatti dei look sul mio blog. Per i capelli ho sempre la mia amata piastra Ghd che rende i miei capelli mossi sulle punte con un solo gesto.

Ora passiamo al make-up…Vi dico con molta schiettezza che non mi trucco molto e anche quando scatto con la mia fotografa in cinque minuti sono pronta. Eh sì, le parole d’ordine del mio trucco sono fondotinta-matita per le sopracciglia-mascara-gloss.

Da dove inizio? Comincio il mio trucco con un filo di crema giorno di Bottega Verde, dopo cinque minuti applico sulla pelle asciutta il fondotinta Le Teint Touch Eclat di YSL, poi passo alle sopracciglia disegnandole con una morbida matita marrone di La Roche-Posay, aggiungo sull’arcata cigliare un tocco di ombretto setoso e vibrante Kiko color nude, poi proseguo con una “pennellata” di mascara di Burberry per un effetto ciglia a ventaglio e una bella passata di illuminante, sulle labbra il rossetto Vivid Matte Liquid del brand Maybelline color nude.

E da lì sono partita… Ho iniziato i miei scatti per il blog con un outfit “coccolo” color bianco di Sfizio composto da un delizioso abito, da un caldo cappottino e uno stivale marrone di Cinti. Poi ho optato per un look country composto da jeans, maglioncino e chiodo in pelle marrone di La Redoute e uno stivale di Cinti.

Ora è il momento del look glamour… Perché non indossare un abito “vedo-non vedo” di Zaful e un cuissard rigorosamente nero di Cinti?

Poi mi sono riscaldata con un maglione caldo dalla lana grossa di Mes Demoiselle Paris,un abito nero lungo fino ai piedi di Zara e un cuissard di Cinti.

Poi ho proseguito la mia giornata di scatti indossando un maglione caldo azzurro di Sfizio, un paio di jeans Foudesir e un paio di stivali color marrone bruciato di Cinti.

Infine ho concluso con un paio di jeans strappati di Levi’s e una maglia con fiore applicato di Beatrice B.

Volete sapere quanti cambi trucco e capelli ho fatto? Assolutamente nessuno! Fate come me… Con un trucco semplice e curato sarete sempre belle e perfette tutto il giorno!

Un sorriso.