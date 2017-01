Love&Beauty: i trucchi più odiati da lui

Primo appuntamento in vista e ancora indecise su cosa indossare? Non preoccupatevi dell’abito ma…del trucco! E’ stato dimostrato che il rapporto uomini-make up può essere molto ma molto delicato e che alcuni trucchi sortiscono sul maschio l’effetto opposto di quello che vorremmo. Ma quali sono allora quelli da evitare per non farci detestare dall’altro sesso? Ecco i 5 errori più comuni!

Il rossetto: Al primo posto c’è lui, il rossetto, il più amato dalle donne e inevitabilmente il più odiato dagli uomini. Il segno appiccicaticcio lasciato su guance e bocca da questo alleato beauty (quasi) infallibile sarebbe la causa di tanta ostilità. Attenzione anche a non esagerare con colori stravaganti o quantità industriali di prodotto. Spesso la semplicità è l’arma migliore!

Il fondotinta: Sbagliare tonalità del fondotinta non è per nulla sensuale. Attenzione a non strafare con colori troppo scuri o troppo chiari, l’effetto cerone non è il massimo per partire alla conquista!

Il Gloss: A giocarsi il primo posto tra i trucchi più odiati da lui c’è il gloss, a causa della sua consistenza viscosa sexy a vedersi ma meno a baciarsi! Non c’è niente di meglio del cosiddetto “effetto colla” per far scappare un uomo!

Ciglia finte: Chi l’avrebbe mai detto che delle innocue ciglia finte siano in grado di provocare tanto disprezzo? Eppure le ricerche parlano chiaro: evitate l’effetto drag queen o potrebbe darsela a gambe levate! Se proprio avete deciso di indossarle, sceglietele naturali e discrete, in questo modo non sbaglierete di certo.

Smalti eccentrici: Il gusto estetico tra uomo e donna è estremamente diverso. Ed è per questo che non conta quanto un colore sia alla moda per piacergli, se è troppo strano probabilmente non lo gradirà. Tonalità come il nero, il grigio, il fluo o tendenze come la cara ring finger sono tra le più odiate in assoluto. Strano ma vero.

Quindi stop errori! Con questi beauty tricks conquistarlo sarà un gioco da ragazze!