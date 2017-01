Oggi ti svelerò come avere labbra più carnose senza chirurgia, senza spendere un capitale e, sopratutto, senza prodotti dalla dubbia provenienza.

Se da sempre alla ricerca del trucco per labbra più carnose, vero? Vorresti una bocca da baciare e invece ti ritrovi con due sottilissime e secchissime labbra. Le hai provate tutte, hai perfino provato quell’aggeggino cinese che ha spopolato qualche tempo fa ma nulla, le tue labbra sono ancora sottili.

Sai una cosa? Io ho scoperto come avere labbra più carnose in 3 secondi e, dopo aver sperimentato diverse tecniche, colori & co. eccomi con la guida ufficiale.

Non parleremo di interventi chirurgici, di botox e di ritocchi estetici, non parleremo di creme gonfianti nè tantomento di pompette per labbra (esistono, lo sapevi?). Oggi ti insegnerò come rendere (solo all’apparenza) le tue labbra molto più carnose.

Che ne dici? Lo hai trovato utile? Ovviamente puoi usare tantissimi prodotti di brand diversi (i migliori restano sempre Maybelline e Kiko come qualità prezzo).

E per quanto riguarda il colore rossetto 2017? I colori sono davvero tantissimi ma le texture di tendenza saranno principalmente due. Prima di tutto i rossetti effetto Vinyl (prova quelli YSL), conosciuti anche come effetto tempera, quelli dal finish liquido, vinilico, bagnato. Non ti piace il Vinyl? No worries, l’altro trend del 2017 è l’effetto matt, il mitico opaco che continua a scalare le classifiche dal 2016.

Ti lascio ad un video con tantissime idee e colori dei migliori brand di rossetti per il 2017.

Io ti aspetto sul mio canale youtube alice cerea con tantissimi consigli beauty utili, alla prossima!