Fondotinta: quando usare quello liquido e quello compatto

Anche nella quotidianità, l’idea di adottare un trucco molto curato ed eseguito a regola d’arte è l’obiettivo di molte donne. Uno dei dubbi principali, a questo riguardo, è tuttavia la scelta del tipo di fondotinta: “Quale sarà più efficace e pertinente per le mie esigenze giornaliere: quello fluido o quello compatto?” E ancora: “In quali casi mi conviene usare l’uno oppure l’altro?”.

Abbiamo rivolto le domande a un professionista del trucco: Valter Gazzano, National Make up artist per YSL.

«Quando ci si appresta a scegliere un fondotinta, è bene sapere che i prodotti di nuova generazione, indipendentemente dalla tipologia, sono più facilmente modulabili e si adattano a diversi tipi di situazioni e di pelle», spiega Gazzano. «In linea di massima, però, il fondotinta fluido viene di solito utilizzato quando si desidera creare un fondo modulabile, da molto leggero a coprente», precisa l’esperto.

Diverso è il caso del fondotinta compatto: «Se da una parte rappresenta l’opzione di chi vuole ottenere una maggiore copertura, dall’altra è un prodotto da poter usare tutti i giorni e da portare con sé in borsa, grazie alla praticità e alla velocità di utilizzo».

In questo senso, il fondotinta compatto rappresenta una soluzione passe partout per le donne che vogliono velocizzare il proprio make up abituale o che hanno l’esigenza di un retouch nel corso della giornata. «Grazie a questa tipologia di fondotinta, sarà più facile assicurarsi un aspetto sempre fresco e ben curato da mattina a sera».