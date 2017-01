Come vestirsi e come truccarsi a San Valentino: tutorial utili

Sei alla ricerca del look giusto per San Valentino? Vorresti abbinare nel modo giusto vestiti e make up per conquistarlo e farlo tuo per sempre? Oggi ti darò alcuni consigli utili per la tua festa degli innamorati.

Iniziamo dal make up. Per il giorno di San Valentino il mio consiglio è quello di enfatizzare lo sguardo puntando su un mascara effetto ciglia finte (ne trovi di ottimi da Kiko, se hai un budget elevato il top è YSL). Non esagerare con smokey eyes troppo pesanti (i ragazzi li odiano) o ombretti super colorati. Sì invece ad un leggere smokey super luminoso.

Porti gli occhiali o non ami particolarmente i tuoi occhi? Punta tutto sulle labbra, ti lascio un mini tutorial su come renderle carnosa e seducenti in poco tempo.

Ora che sei truccata… sai già come vestirsi a San Valentino? Ci sono tantissime alternative valide, dalla gonna in toulle per le romanticone, all’abitino super sexy per le più hot. Mi raccomando abbina il make up ai colori che indossi e non esagerare, lascia spazio all’immaginazione!

Ti lascio a dieci consigli utilissimi. Tantissimi capi must have perfetti per tutte le occasioni (e che puoi acquistare con i saldi)

Sei pronta? Hai capito tutto su come vestirsi a San valentino e come truccarsi? Non vedo l’ora di scoprire come lo trascorrerai! Ti lascio una gallery di unghie per san valentino e ti aspetto sul mio canale youtube alice cerea con tantissimi consigli utili, lasciati ispirare e spread the love!

Alla prossima!