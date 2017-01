Si avvicina San Valentino: consigli salva-vita per single e fidanzate

Si avvicina San Valentino, cosa faccio? Il panico da festa degli innamorati è già nell’aria e non importa che tu sia single o fidanzata, oggi ti darò tantissimi consigli utili per sopravvivere a questa festa.

Pronta a scoprire tutti i life-hacks? Ti darò una lista di regali utilissima, tantissimi consigli beauty e moda per farlo innamorare e, se sei single, ti darò un consiglio beauty per trovare l’amore della tua vita.

Sei fidanzata? Beh il giorno di San Valentino per te assume un significato super importante, dovete assolutamente celebrare il vostro amore. Organizza una serata romantica, potreste decidere di guardare un film da soli in casa con tantissime candele profumate accese (prova le Yankee Candles), di concedervi poi un bagno caldo (prova i bagnoschiuma Aquolina) e di regalarvi un massaggio (trovi tantissimi oli profumati e idratanti su Lookfantastic.it).

Hai deciso di optare per una serata fuori? Per una cena romantica con lui e un drink nel vostro locale del cuore? Ottima idea! Lascia i capelli sciolti, punta su un make up romantico evitando rossetti forti e se ti volesse baciare?) e puntando tutto sui mascara effetto cerbiatta. E le unghie? Qui una gallery di unghie per san valentino.

Cosa indosserai per san valentino? Ti do qualche idea utile in questo video.

Beh ora che sai come passare la serata pensa al regalo, qui trovi una collezione di regali originali per lui.

Sei single e non hai la minima idea di cosa fare a san valentino? Vestiti super sexy, indossa un rossetto rosso fuoco (ti consiglio Maybelline, le tonalità rosse sono favolose!) e divertiti nel locale più cool della città (e mi raccomando non pensare al tuo ex, il tuo principe azzurro potrebbe essere più vicino di quanto credi!)