Le novità beauty di Yves Saint Laurent per la prossima PE17

Ieri per la seconda volta ho avuto il piacere di essere ospite da @yslbeauty e @douglasitalia nel loro negozio di Torino, per conoscere e provare le novità del mondo beauté di YSL per SS17. Il trend della prossima stagione avrà molte sfumature di rosa e arancio.

Le truccatrici che ormai mi conoscono bene, sanno che io amo un trucco audace, perciò Maria Elena mi ha consigliato di provare la nuova “Street and I” palette, ispirata alla street art. Si tratta di una palette dai colori e packaging ispirati ai graffiti. La palette per gli occhi ha 5 colori caldi, perfetti per creare variegate combinazioni da tutti i giorni. La Palette “I Have a Blush on Your Face” è molto intensa, con una tonalità di corallo bellissima.