Evie Blender: la spugnetta magica glitterata!

Il mondo del make up, dobbiamo dirlo, non smette mai di stupirci. Questa è la volta dell’Evie Blender, e già dal nome, capirete che si tratta di una spugnetta per il trucco.

Tra tutte, la più famosa, sicuramente è la Beauty Blender, che ha conquistato il cuore di tantissime make-up addicted. Poi, di recente, è stata la volta della Silisponge, e anche qui è stato amore a prima vista.

Cosa ci riserva la Evie Blender? Di che cosa si tratta? Che cos’ha di così magico?

Per fare tanto scalpore, qualcosa di particolare l’avrà. Ma cosa?

La evie blender, è una spugnetta a forma di goccia, che si utilizza per truccarsi. La sua forma, arrotondata sotto e a punta sopra, permette di raggiungere anche le parti più ostili del nostro viso.

La si può utilizzare come una comune spugnetta per il trucco. Quindi si possono usare fondotinta, correttori, creme colorate e molto altro.

A differenza delle altre blender, però, questa ha la particolarità di essere realizzata con dei materiali nuovi. E’ composta da silicone ipoallergenico, dunque può essere utilizzata davvero da tutti. E poi.. Quei glitter, non sono assolutamente glam?!

Inoltre, il suo materiale permette di essere facilmente lavata e di utilizzarla nuovamente. La si può lavare con acqua e sapone, oppure con una salvietta struccante. Al tatto è davvero molto morbida, e si fonde perfettamente con il prodotto usato, dando alla pelle un bellissimo aspetto.

Altre caratteristiche da non sottovalutare sono: può durare anche più di un anno, solo se mantenuta bene. E che non è fonte di infezioni, in quanto nessun tipo di batterio si può annidare nei suoi materiali.

Infatti, spesso e volentieri, utilizzando blender in lattice, capita che si possano prendere delle infezioni, specialmente se non si puliscono bene. Con la evie blender, non ci sono questi rischi!

Passiamo alla domanda fondamentale: dove si acquista? Che prezzo ha?

La Evie Blender è in pre-vendita su un sito americano, al costo di $28, comprese le spese di spedizione per l’Italia, che ammontano a $10.

Siete pronte a comprare la vostra Evie Blender?!