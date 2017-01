Trucco viso: punta sui colori pastello

Punta sui colori pastello…non è la scelta più classica ma può rivelarsi la più azzeccata, soprattutto se non hai grande dimestichezza ma un’occasione speciale ti richiede un trucco diverso dal solito.

Donano a bionde, more e rosse! La base è in questo caso fondamentale: dovrai renderla distesa e luminosa come non mai, magari applicando una maschera idratante, un primer per illuminare il volto, (io mi trovo benissimo con quello di YSL) e un correttore per coprire eventuali occhiaie o imperfezioni.

E ora passiamo al make-up degli occhi. Puoi scegliere il colore pastello che più ti piace, l’importante è rispettare una regola, se decidi di applicare più sfumature di colore, la più scura andrà applicata all’esterno dell’occhio, la media sulla palpebra e la più chiara nell’estremità interna.

Per la bocca, punta su gloss di tonalità rosa, dalle più tenui alle più brillanti, blush sulle guance e sei pronta con pochi facili gesti per la tua serata speciale!