Sopracciglia 2017, quale sarà il trend? L’addio a quelle super sottili l’abbiamo dato tempo fa, grazie all’arrivo sulle scene di Cara DeLevingne. E’ tempo di cambiare nuovamente forma delle sopracciglia: i nuovi modelli di stile sono Emma Watson, Natalie Portman, Kendall Jenner e Jessica Alba. Tutte hanno scelto un’arcata dritta, alla coreana, che a breve inizieremo a chiedere alle esperte nei migliori brow bar della città.



A.A.A. sguardo zuccheroso cercasi

L’importanza delle sopracciglia è nota da tempo: la forma giusta permette di aprire lo sguardo e cambiare dettagli fondamentali nell’espressione del volto. Ecco perché affidarsi alle mani degli esperti del settore è fondamentale: la particolarità dello stile alla coreana è la scomparsa della celebre forma ad ala di gabbiano che per tanti anni abbiamo inseguito. In questo caso si predilige una forma molto naturale, capace di conferire un’innata dolcezza allo sguardo: provare per credere.

A chi stanno bene

Le sopracciglia dritte stanno bene quasi a tutte, ma ad alcuni visi donano in particolar modo. Parliamo di quello tondo, caratterizzato da lineamenti regolari. Inoltre sono la scelta giusta per le donne che desiderano far apparire gli occhi più grandi. Devono invece evitarle tutte coloro che hanno una forma dell’occhio all’ingiù: in questo caso c’è bisogno di sopracciglia che abbiano un arco mediamente pronunciato, in modo da bilanciare lo sguardo.

How To delle sopracciglia orientali

Come fare per avere le sopracciglia dritte? Se sono sottili, bisogna pazientare e farle crescere. Ad ogni modo occorre immaginare, o disegnare con una matita, una sorta di rettangolo lungo le sopracciglia ed eliminare i peli superflui, ovvero quelli che sono fuori dal perimetro disegnato. Grazie alle matite e mascara specifici, si possono riempire eventuali spazi vuoti. Attenzione a non rendere troppo scura la parte delle sopracciglia vicina agli occhi e a non creare delle antiestetiche codine.