Nascondi le occhiaie con il Color Correcting

Con le mille tecniche di trucco a disposizione la mattina allo specchio c’è l’imbarazzo della scelta. Sono finiti i tempi dell’applicazione di solo correttore e fondotinta, adesso i prodotti a disposizione sono così sofisticati e facili da utilizzare che non si può ignorarli. Le fan appassionate di Touche Éclat gioiranno alla scoperta del nuovissimo Touche Éclat Neutralizer Colour Corrector di Yves Saint Laurent, un must-have in edizione limitata, che unisce i benefici dell’iconico “it-product” coprente e illuminante (immancabile nelle borsette delle fashion e beauty addicted), con quelli del Color Correcting.

Per chi non lo sapesse questa tecnica utilizza gli stessi principi della regolazione colore di Photoshop, applicando correttori colorati che contrastano le discromie sul viso. Un po’ di rosa di qua, qualche tocco di verde di là, una punta di vola ed è fatta. L’unica indicazione è sapere dove e come applicare i colori per non trasformarsi in un clown. Per le occhiaie, per esempio, la parola d’ordine è albicocca, un tono né troppo aranciato né troppo rosato.

«Il nuovo Touche Éclat Neutralizer di Yves Saint Laurent nella tonalità Apricot Bisque è pensato per adattarsi in modo universale a tutte le carnagioni, da quelle di porcellana a quelle olivastre. Va applicato disegnando una “C” sopra l’occhiaia, ma anche nella parte speculare sulla palpebra superiore per illuminare tutto lo sguardo, infine nell’incavo interno dell’occhio dove si fa un puntino per schiarire la zona d’ombra» consiglia Valter Gazzano national make-up artist di Yves Saint Laurent.

«La texture va tamponata e sfumata verso l’esterno con il polpastrello del mignolo. La correzione può finire qui se l’occhiaia non è profonda e scura, altrimenti si continua con un correttore con sottotono rosato per uniformare. Il look viso va completato con fondotinta che non deve sovrapporsi al correttore».

L’altro utilizzo del Colour Corrector albicocca:

«Può essere usato anche solo per dare un aspetto sano e bagliori luminosi al viso prima di applicare il fondotinta, in questo caso si parte dal centro e si sfuma verso i lati del volto e poi si procede con la base solita».