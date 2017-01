Care amiche, la prossima Primavera/Estate ci vedrà assolutamente in una versione colorata, quasi a richiamare la pop art. Le tendenze colori strong infatti si muovo in tutti i fronti, senza fare alcuna eccezione. Parliamo oggi del make up cartoon e vediamo nello specifico cos’é e come si realizza.

Partiamo da sfatare il primo mito che è quello secondo cui il make up cartoon é solo quello esagerato ispirato ai cartoni o alla realizzazione di “effetti speciali” sul viso.(che ne prevede un utilizzo solo in occasioni speciali come Halloween e il Carnevale). Questa tendenza, che devo ammettere sta già spopolando all’estero, prevede un make up sì divertente e ispirato ai colori brillanti, ma anche adatto alla vita quotidiana.

Sicuramente come dicevo, si tratta di un make up ispirato a personaggi non reali come la Barbie ad esempio ( ricordate la sfilata di Jeremie Scott e la relativa collezione e make up a loro ispirata?) ma in una versione piú semplice e decisamente portabile.

Per realizzarlo basta poco, basta seguire la parola d’ordine colori. Piú sgargianti sono meglio é. Via libera al giallo sgargiante, l‘azzurro e il pink fluo. La regola é applicare l’eyeliner o l’ombretto in maniera assolutamente non convezionale. Un’idea potrebbe essere quella di alzare nella piegatura dell’occhio la linea dell’eyeliner o magari di colorare la parte interna ed esterna dell’occhio, lasciando nude la parte centrale.

L’applicazione é davvero semplice in quanto anche le mani non propriamente ferme come me hanno possibilitá di ottima riuscita (le imperfezioni sono facilmente mascherabili).

Il tocco finale del look é dato sicuramente dai glitter, via libera alla fantasia con glitter multicolor o applicazioni di stelline scintillanti nella parte esterna del l’occhio.

Ricordate di armarvi di un bel sorriso e di una buona dose di ironia, si sposeranno alla perfezione al vostro make up cartoon Colour!