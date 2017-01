Diventare youtuber beauty in 3 semplici passi

Tutto quello che devi sapere sui migliori prodotti beauty del 2017, le beauty box più cool (a cui devi assolutamente iscriverti) e 3 consigli se vuoi diventare youtuber con un focus sul beauty.

Pronti, partenza, via! Il fenomeno degli youtubers (così come quello dei blogger e degli influencer) è in rapida espansione. Nascono come funghi e si espandono alla velocità della luce. Ti sei fatta tante domande e vorresti diventare youtuber beauty? Vorresti testare tutti i prodotti più cool e recensirli sul tuo canale? Oggi ti dò tanti consigli e ti mostro i prodotti migliori di gennaio 2017.

Se vuoi diventare youtuber beauty tutto ciò che devi fare è: aprire il tuo canale sulla piattaforma, prendere confidenza con la videocamera e iniziare a pubblicare. Le visualizzazioni inizialmente saranno bassine ma con il tempo ti creerai il tuo pubblico e le persone inizieranno ad amarti (proprio come fanno con i miti del web come AliceLikeAudrey o ClioMakeUp, sì Clio è partita proprio da lì per poi sbarcare in tv!).

Bene ora che conosci le basi passiamo alla tipologia di video che, da vera youtuber beauty, amo di più: i video unboxing! Nel video di oggi ti mostro i miei prodotti preferiti di gennaio 2017, buona visione!

Che ne dici? Ti è piaciuto? Sul mio canale youtube Alice Cerea ne trovi tantissimi altri, iscriviti e chiedimi tutto ciò che vuoi.

Alla prossima!