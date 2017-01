Make up cammello? Realizzalo così

Gli ombretti cammello sono il must have di questa stagione. Si adattano più o meno a tutte le carnagioni e colore di occhi. Ecco quindi che ho realizzato per voi un total look dedicato a questo colore. Vi illustro step by step come realizzarlo e quali sono gli errori da non fare:

1) BASE: creare una base naturale, opaca o al massimo satinata. Io ho usato il nuovo Fit Me Matte Maybelline mixando i colori 220 e 110. Ho poi steso un velo di terra Mesauda num 103 per riscaldare il colorito. Evitate di usare blush freddi perchè potrebbero creare un brutto effetto con il colore dell’ombretto che è molto caldo.

2) OCCHI: ho steso di base il matitone Essence e poi ho iniziato a stendere un marrone dorato sulla palpebra mobile, preso dalla palette di Glossip and my rock eyes. Ho creato un effetto più profondo stendendo un velo di marrone opaco nell’angolo esterno. Con un arancione mat ho dato il tocco finale sulla piega senza però arrivare sotto l’arcata sopraciliare. Mai esagerare ad espandersi fino alle sopracciglia per evitare l’effetto “pugno in un occhio”. Ultimo step una linea di eyeliner (io ho usato Maybelline Master Ink Matte) e abbondante mascara.

3) LABBRA: sulle labbra ho scelto un bel nude che va benissimo con tutte le carnagioni perchè né troppo caldo né troppo freddo. Il prodotto è uscito da pochissimo e ha una confezione a forma di tubetto da pittore (Maybelline Color Drama num 610 ). Se invece volete osare un pò di più, scegliete un marrone caldo satinato.

Et voila il trucco è finito. Per quanto riguarda il look invece, ho scelto un abito low cost di Everything 5 pounds sempre color cammello. Come accessori invece, ne ho scelto solo uno ma speciale . Il meraviglioso orologio Henry London, con cinturino metallico oro rosa, e quadrante viola.

Spero che il make up vi sia piaciuto, e fatemi sapere se proverete a rifarlo!