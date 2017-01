Jamsu: la tecnica definitiva per fissare il make up?

Dal sol levante arrivano sempre le invenzioni più strane: a volte sono formidabili, altre semplicemente dei fails. L’ultima che ho scoperto su youtube è appunto il Jamsu. In cosa consiste? Semplice: basta cospargere il viso (truccato) di borotalco e poi immergerlo in acqua fredda. Questo strano passaggio dovrebbe regalare al trucco un’ extra durata. Il borotalco era già stato utilizzato per la tecnica del baking che se fatta da mani esperte è davvero fantastica. Ho deciso quindi di dare una chance a questo Jamsu e mi sono documentata. Pare che siano importanti 3 cose:

1) cospargere il viso di borotalco fino ad avere l’effetto infarinatura

2) far durare l’immersione per 30 secondi (si può fare anche a più riprese)

3) asciugare il viso con una salvietta, tamponando senza mai strofinare

Come tutte le tecniche particolari, questa è consigliata solo per occasioni in cui si vuole un risultato al top, anche perché l’effetto per quanto bello non è molto naturale. Inoltre è sconsigliato per chi ha la pelle molto secca, in quanto l’effetto a fine giornata potrebbe essere quello di una pelle ancora più disidratata.

Se provate questa tecnica fatemi sapere, vi aspetto su facebook.