Incarnato perfetto: tutti i segreti di una Miss

Noi tutte comuni mortali sappiamo che il primo impatto con lo specchio, al mattino, non è dei più soddisfacenti. Ho conosciuto pochissime persone che hanno un incarnato perfetto senza trucco. Se per lavoro o per piacere dobbiamo posare davanti all’obiettivo fotografico, avere una base impeccabile è un’esigenza imprescindibile

Ne sa qualcosa Tanya Eldemire, candidata per il Texas al titolo internazionale di Mrs. Elite US Woman of Achievement. Si tratta di un concorso di bellezza per donne che hanno una carriera professionale di successo, come appunto la bellissima Tanya. Intervistata da Kimberly Jesicka, Tanya ci svela i segreti per ottenere un incarnato perfetto con l’aiuto del make up.

Innanzitutto occorre scegliere la tonalità di fondotinta che più si avvicina al nostro colore naturale. Trovare il colore giusto provando le diverse tonalità sulla mano non sempre si rivela efficace. Occorre pertanto testarlo direttamente sul viso o sul collo.

Inoltre è fondamentale trovare la texture adatta al nostro tipo di pelle. Quindi una formula dall’effetto matte per pelli grasse, e arricchita con acido salicilico per pelli tendenti all’acne. Se la pelle è secca l’ideale sono i fondotinta fluidi, che possiamo miscelare con qualche goccia di olio di rosa canina, ultimo trend lanciato dalle youtubers più famose. Chi ha la pelle mista dovrebbe utilizzare due tipi di fondotinta, uno matte e uno effetto seta.

Per quanto riguarda l’applicazione, utilizzare un primer ci consente di ottenere una base uniforme minimizzando l’aspetto dei pori. Tanya consiglia di applicare il fondotinta picchiettando con le dita su tutto il viso e il collo. Quindi, di utilizzare una spugnetta inumidita per stenderlo e sfumarlo al meglio. Il risultato? Giudicate voi!

Quali sono i vostri trucchi per ottenere una base perfetta a prova di flash?

Un abbraccio, Valeria Coco et La vie en rose Moda & Beauty