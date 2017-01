Gli alleati preziosi di gennaio: alla scoperta delle nuove tendenze trucco 2017

Inizio l’anno con il piede giusto! Me lo sono ripromesso. E per fare ciò ho deciso di fare un restyling al mio beauty case da viaggio; ad oggi colmo di i prodotti make up più cool con i quali ho concluso alla grande l’annata 2016 e ho deciso di portare con me e realizzare nuovi look sull’onda delle nuove tendenze trucco 2017.

Trucco quotidiano sei alleati preziosi approvati da me:

Palette Bellissima, direttamente dalla linea #youarebellissima di Imetec, è stata recentemente presenta a Milano, la collezione make up, assieme a due nuova Styler d’eccezione. Le palette che compongono la linea trucchi di bellissima sono tre, per un trucco da giorno, sfumato a piacimento, io consiglio 01B True, facile la stesura sia con le dita che con il pennello, parola di Diego Della Palma. Spedizione gratis dal sito, prezzo consigliato 22 euro.

Eye-liner Catrice dalla tinta super black : Glam and doll in penna con innovativa punta in feltro rende facile l’applicazione anche alle mani meno esperte (come la mia) ideale per tracciare linee precise e spesse. Nel 2017 la prima regola sarà osare sottolineando gli sguardi con un tratto deciso e sofisticato per questo scegliamo una texture dal colore nero intenso a lunga durata.

Fondotinta liquido Catrice HD Liquid Coverage: eccellente qualità prezzo vista l’alta coprenza ed il finish naturale, nonostante la texture risulti ultra leggera. Per un incarnato in stile bambola di porcellana che metta in risalto i nostri smokey eyes.

Eye-liner Max Factor Excessive Brown, nasce come un prodotto per occhi, ma io lo uso per colorare le sopracciglia sfumando il tratto con un batuffolo di cotone o un piccolo pennello. Giochiamo con grafie ultra contemporanee e dallo spirito rock per sentirci icone di stile, sempre; anche quando andiamo a fare la spesa.

Giusto a riguardo nel mio beauty case ho da poco inserito alcune new entry. Kiko Milano presenta i i nuovi Brush Experts, si tratta di una collezione di 32 pennelli professionali per realizzare qualsiasi tipo di make up. La nuova gamma è composta da 14 pennelli viso per un incarnato uniforme, levigato e definito, 16 pennelli occhi per definire il contorno occhi con linee di precisione e sfumature ricercate e ultimi i 2 pennelli labbra per delineare il contorno labbra con estrema precisione.

La ciliegina sulla torta è una fragranza. Meglio se essenziale, duratura ed eterea. Per profumare il décolleté una crema corpo profumata Michael Kors Indulgent Body Creme, disponibile sul sito di lookfantastic.it. La spedizione gratis oltre i 20 euro, il prezzo è di 49,90.

