Una raccolta dei migliori prodotti del nuovo anno, un tutorial velocissimo e tutto quello che devi sapere sul colore rossetto 2017.

Sei alla ricerca di idee moda, prodotti ottimi e colori di tendenza per le tue labbra? Vuoi dare un tocco di colore a questo freddo e grigio 2017 ma ancora non sai quale tonalità scegliere, vero? No worries! Oggi ti darò tantissimi consigli utili sul colore rossetto 2017 e ti guiderò tra sfumature, texture e brand ottimi (e ad un prezzo mini!).

Pronta a scoprire tutto (ma proprio tutto!) sul colore rossetto 2017? Partiamo allora dal punto chiave, che ti stupirà: non esiste un colore di tendenza per il 2017!

Esatto, proprio così, non esiste una tonalità per tutte ma esistono migliaia di colori da scegliere in base a colore degli occhi, incarnato e lineamenti (prestissimo vedremo insieme come sceglierli su babywhatsup.com).

I veri trend dell’anno sono le texture dei rossetti, per il 2017 saranno in cima alle classifiche i colori matt e i rossetti effetto vinyl, tempera. Ti lascio ad un tutorial sui miei rossetti matt e vinyl preferiti (si tratta di prodotti low cost e di ottima qualità!).

Iscriviti al mio canale Youtube Alice Cerea per tantissimi tutorial beauty, viaggi e… questo tutorial su come ingrandire le labbra con il rossetto.

Se vuoi scoprire di più qui trovi tutto sul rossetto 2017 e qui ti svelo tutto e ti mostro una gallery da cui trarre ispirazione per il make up moda 2017.

Alla prossima!