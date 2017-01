Saldi make up: i prodotti che devi assolutamente acquistare

Tutto quello che devi sapere sui saldi make up in una interessantissima guida da salvare e memorizzare per i tuoi prossimi pomeriggi a base di shopping.

Ne abbiamo già parlato qualche tempo fa in questo articolo sui saldi invernali 2017, dove ti davo tantissimi consigli sui prodotti beauty da acquistare durante i saldi ed oggi rieccoci con un nuovo post a tema saldi ma con una piccola differenza… oggi ci dedichiamo al 100% ai saldi make up!

Qui sotto troverai una lista con tutti i prodotti make up (e i migliori brand) da acquistare durante i saldi e utilizzare in tutte le stagioni!

Durante i saldi fai il pieno di creme idratanti, prendine di diverse tipologie, ti accompagneranno durante i prossimi mesi e la tua pelle avrà esigenze diverse. Approfitta degli sconti per provare prodotti di livello medio/alto, te ne innamorerai! Ti consiglio Clinique e YSL.

Fai rifornimento di pennelli da make up, se scegli quelli della vecchia collezione il prezzo sarà ulteriormente ribassato e, dopotutto, i pennelli non hanno data di scadenza! Per fare ottimi affari visita Kiko e Sephora.

Acquista un’ottima piastra per capelli, prova la platinum di GHD (potresti trovare le vecchie special edition in colori pop ad un prezzo davvero piccolo). In abbinato cerca anche delle spazzole di qualità, GHD ne produce di ottime e le Tangle Teezer saranno le tue migliori alleate contro nodi e capelli bagnati.

Beh non finisce certamente qui! Ti lascio ad un tutorial con tantissimi consigli utili su cosa compare ai saldi invernali 2017.

Ci vediamo sul mio canale Youtube Alice Cerea

Se sei alla ricerca di consigli moda e beauty per fare shopping durante i saldi qui trovi la guida ufficiale ai saldi invernali 2017.

Alla prossima!