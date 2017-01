Glitter mania anche dopo le feste per un trucco di tendenza

La tendenza moda e beauty dei glitter imperversa anche dopo le feste. Tutte le IT girl sfoggiano accessori glitterati, ed il make-up si accende di bagliori scintillanti sotto i riflettori.

Nella quotidianità possiamo osare un trucco glitterato per una serata speciale o per un evento. Ci spiega come la bellissima Courtney Sixx, star di Hollywood e fondatrice del seguitissimo How2Girl, intervistata da Kimberly Jesicka. Sono sicura che vi ricordiate i tutorial di Courtney su come dare volume ai capelli lisci e come realizzare acconciature da star. Ma ora torniamo al make-up!

Per realizzare labbra glitter di grande impatto occorre innanzitutto utilizzare come base un rossetto dalla texture liquida e un gloss su cui i glitter possano fare presa. Per applicarli occorre utilizzare un pennello dalla punta piatta e rigida. Per un effetto tridimensionale si possono mescolare in una piccola ciotola glitter di tonalità diversa. I prodotti utilizzati da Courtney sono: il siero idratante labbra Jouer Cosmetics Lip Enhancer, la matita labbra Three Custom Color Specialist’s Lip nella tonalità Cool Red, e il rossetto liquido Jouer’s Long-Wear Lip Crème nella tonalità Fraise Bonbon. Il gloss utilizzato è Jouer’s Moisturizing Lip Gloss Monaco, un rosso intenso.

Il trucco cat-eye, come sapete, è molto sensuale e accattivante (ve l’ho raccontato in questo articolo). Se poi il cat-eye è glitter, l’effetto wow è assicurato. Iniziate allungando l’occhio con un eye-liner nero in gel (Clinique). Dopo aver passato una mano di mascara nero, potete applicare le ciglia finte Ardell full Strip lash in #113. Sopra alla linea di eye-liner, applicate con un pennellino la colla primer di Too Faced (Glitter Shadow Primer). Quindi posate i glitter lungo la linea di colla, con una pinzetta o con un pennello dalla punta piatta, a seconda della grandezza dei glitter. Per togliere eventuali glitter caduti sul viso utilizzate un pennello blush pulito o dello scotch.

Per una serata speciale provate lo smokey-eye in versione glitterata, estremamente glam! Utilizzate l’eye-liner per “incorniciare” la palpebra mobile. Il MUA di Courtney (Troy Jensen) ha scelto: per l’interno dell’occhio MAC black eye liner in Smolder, per definire la piega dell’occhio Too Faced BULLETPROOF LINER in “Get Lucky” e lungo la rima cigliare Clinique’s Gel Black Liner. Ora riempite la palpebra con un ombretto effetto gloss come Studio Eye Gloss / Brooke Candy BlackYang . Ora mescolate in una piccola ciotola tre tonalità di glitter: blu cangiante, blu scuro e nero. Per applicare al meglio i glitter su tutta la palpebra lo strumento ideale è Make up Forever’s SILICONE APPLICATOR – 224.

MUA and Photographer: Troy Jensen

A presto! Valeria – Coco et La vie en rose Moda&Beauty