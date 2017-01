Con un tocco di illuminante il 2017 sarà un anno pieno di luce

Luce è la parola d’ordine per rendere il nostro viso più accattivante ! E se si vuole donare luce alla pelle il segreto è solo uno: usare l’illuminate perfetto che si addice ognuna di noi.

Il 2016 ci hanno raccontato fosse un anno bisestile e quindi niente di meglio di lasciarcelo alle spalle decidendo di usare un makeup che possa rendere il nostro 2017 luminoso e affascinante e allora basta scegliere tra il migliore illuminanti che il mercato offre. L’illuminate può essere usato per evidenziare una certa area del nostro viso, come: l’arcata del sopracciglio , gli zigomi o la curva all’interno del nostro occhio , insomma un prodotto che non dovrebbe mai mancare nel nostro beauty case. Se viene usato correttamente l’illuminate può trasformare radicalmente il viso mettendo in evidenza i punti forti e può essere usato anche da solo, senza ulteriore trucco per rendere la nostra pelle più fresca e il viso più scolpito. Sul mercato gli illuminati si possono trovare opachi, brillanti, in crema o in polvere. Per ogni pelle ovviamente c’è il prodotto adatto.

La pelle grassa tenderà ad essere lucida e quindi per questa l’illuminante opaco sarà perfetto perché non darà l’effetto glitter ma schiarirà comunque le zone che si vorrà esaltare. A riguardo Dior ha messo sul mercato , la primavera scorsa due nuove varianti dal finish luminoso della famosa Diorskin Nude Air Compact Power, una cipria sottilissima arricchita di pigmenti e polveri minerali che aiutano ad avere una pelle uniforme con la giusta tonalità. Questa cipria magica nasce da usare come illuminante : discreta in alcuni punti del viso e delicata nel creare giochi di luce e si declina in due tonalità delicate:

.001 Glowing Pink, champagne rosato,

.002 Glowing Nude, sabbia dorato.

I prodotti in polvere sono quelli che si fissano nel modo più efficace e hanno una durata migliore e il consiglio è quello di sfumarli al meglio, anche Dolce&Gabbana beauty ha creato il suo illuminate in polvere che vi meraviglierà dalla capacità che potrà avere nel dare luce al vostro incarnato : il The Illuminator è una cipria effetto luminoso ottima, grazie alla miscela di pigmenti perlati è ottima per rendere la pelle naturale e radiosa ma in modo naturale anch’essa disponibile in due tonalità.

Se di luce dobbiamo parlare allora gli illuminati brillanti sono in assoluto quelli che la riflettono e vanno a creare punti di chiaro e scuro ovunque verrano applicati e l’effetto,

sarà quello patinato da copertina! Nauba ha creato luce vera per il vostro viso.

Quelli in crema sono i più facili da estendere, l’effetto sarà più naturale e la durata inferiore e Mac ha creato la Strobe Cream si tratta di una vera crema rivoluzionaria che al suo interno contiene degli ottimi principi idratanti e antissiodanti,non quindi solo un prodotto di bellezza ma anche un prodotto curativo.

Per un risultato più efficiente è importante scegliere il colore dell’i highligheter in base alla tonalità della pelle, quindi è consigliabile per le pelli chiare una tonalità fredda, o perlato benissimo anche il rosato. Mentre chi ha pelle più scura l’oro, il cammello e il rame saranno perfetti.

Per quanto riguarda l’applicazione ricordatevi che l’illuminante va messo alla fine del trucco, quindi: crema idratante, correttore, fondotinta ed ecco che come ultimo prodotto e tocco finale va messo l’illuminante ! Così la vera stella del 2017 sarete voi!