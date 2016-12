Regali last minute: ecco idee beauty (e non solo)

Fino a qualche giorno fa ero felice e contenta all’idea di aver già comprato tutti i regali di Natale, e invece la situazione si è ribaltata in un attimo quando ho realizzato di essermi completamente dimenticata di un paio di parenti, e sono passata da spensierata a “modalità regalo last-minute: ON”.Così ho deciso di stilare una mini-guida dei regali last-minute che potrà tornare utile a chi ha avuto una piccola défaillance nella corsa ai regali proprio come me, ma anche a tutte le persone che sistematicamente si riducono all’ultimo momento. Con che criteri ho deciso di stilare la mia mini guida ai regali last-minute? Tutti i prodotti oltre ad essere naturalmente adorabili, hanno prezzi abbordabili e sono facilmente reperibili!

Le Profumerie Douglas ad esempio hanno creato la linea Les Délices per coccolarci con fragranze gourmet ed emollienti racchiuse in delle splendide confezioni regalo. Sono bellissime e perfette da essere attaccate all’albero come decorazioni le confezioni mono prodotto di Bottega Verde: potete scegliere il prodotto che più vi piace e avvolgerlo in una scatolina a forma di pacchetto regalo, albero, casetta o campanella.

Profumatissimi e dai colori pastello i prodotti Equivalenza della linea I Love offrono un rituale completo per il bagno: doccia schiuma, soufflé esfoliante, sorbetto corpo idratante e burro corporale soffice. Sono disponibili nelle profumazioni I Love Violet & Rice Milk, I Love Mimosa & Lemon, I Love Green Tea & Bamboo.

L’idea del prodotto beauty non è adatta alla persona che riceverà il regalo? Il mio consiglio è qualcosa di luminoso e sfavillante da poter indossare durante le feste e magari per iniziare il nuovo anno con stile, come le décolleté Glitter di Guess disponibili sullo store online di Fratinardi insieme a tanti altre proposte sempre aggiornate da cui prendere spunto per i vostri regali.

L’idea di regalare qualcosa di Sparkling vi piace ma non volete esagerare? TNS ha pensato ad una linea perfetta per quest’occasione: che ne dite di smalto rosso, smalto oro ultra brillante e rossetto rosso?

Se non conoscete troppo bene i gusti della persona a cui dovete fare un pensierino (una parente lontana, la fidanzata/il compagno di qualcuno che verrà per la prima volta a Natale) e avete paura di sbagliare, optate per una Gift Card: eliminerete lo stress da regalo e sarete sicure di fare una cosa gradita.

E per rendere i vostri regali di Natale ancora più graditi non dimenticate di scrivere un biglietto, magari fatto da voi, con una bella frase di auguri.