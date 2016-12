Le feste sono sempre più vicine e state cercando idee per Capodanno su trucco ed outfit? Oggi vi mostro con un mini tutorial come realizzare una base perfetta e vi lascio qualche spunto per un make-up occhi particolare utilizzando pochissimi prodotti ed alcuni consigli su cosa indossare. Come sempre per un buon make-up bisogna partire dalla base, se siete in partenza cercate di portare con voi pochi prodotti ma buoni! Il beauty-case perfetto non è mai troppo pieno ma contiene solo il necessario per preparare la pelle al make-up e pochi prodotti trucco che siano passpartout: le mini size sono perfette, grazie anche ai calendari dell’avvento che vi ho mostrato qui ne ho raccolte parecchie: porto con me l’Instant Beauty Kit di Diego Dalla Palma che contiene una crema idratante, un latte detergente detossinante ed un tonico siero levigante. Grazie al nuovo Luna Play di Foreo, di cui vi ho parlato su ShoesBagsAndCakes.com, mattina e sera per detergere il viso non faccio altro che utilizzare questo dispositivo applicandovi sopra un pochino di latte detergente e terminando tamponando il viso con il tonico.

Dopo aver applicato la crema idratante utilizzo il POREfessional di Benefit come primer, dopodichè stendo il fondotinta Ultra HD in stick di Make Up For Ever e mi dedico al contouring con l’HIGHLIGHT & BLUSH CONTOUR PALETTE di Diego Dalla Palma che contiene cinque creme universali che permettono di realizzare un contouring professionale: la tonalità Light Contour serve a correggere le imperfezioni e la utilizzo per prima nella zona occhiaie e per coprire discromie e rossori, la Dark Contour scolpisce i tratti del viso quindi la applico sotto agli zigomi, l’Highlighter illumina i punti focali ed è perfetta per enfatizzare gli zigomi, i lati del naso, il centro della fronte e del mento, infine i due blush Sweet Peach e Vintage Rose servono per armonizzare i contorni e si adattano a tutte le carnagioni, in inverno applico quello più tendente al rosa per ricreare l’effetto bonnemine che tanto mi piace. Per stendere questi prodotti utilizzo l’apposito pennello OVAL BRUSH che, grazie al suo manico ergonomico e la forma arrotondata, è perfetto per sfumare alla perfezione, anche perchè le setole sintetiche non assorbono il prodotto e quindi il risultato è perfettamente uniforme.

Fisso il tutto con un po’ di cipria e la base è completata! Il bello di questa palette è che può essere utilizzata anche come base per gli ombretti, tutti e cinque i colori sono perfetti per creare trucchi semplici e dai toni nude, oppure possono essere intensificati con alcuni ombretti in polvere shimmer, come questi di Purobio Cosmetics che ho trovato nella MyBeautyBox di Novembre. Oltre alle idee per Capodanno qui su Glamour vi avevo mostrato tante idee regalo per Natale con prodotti make-up perfetti per questa occasione! Ecco alcuni esempi di idee per Capodanno come trucco occhi trovate su Pinterest.

Per la labbra scelgo un rossetto nude o rosa malva, come il numero 226 Marsala di Kiko Cosmetics della linea Smart Lipstick, oppure un gloss di Lavera o Benefit Cosmetics. Se avete una serata speciale o una cena elegante è concesso l’abito lungo, meglio se di un colore non scontato come ad esempio il blu royal: si abbina perfettamente con tanti colori, anche con il nero, e dona a tutte le carnagioni. Io ho scelto un abito con la parte superiore in pizzo di EverPretty.com e su www.shoesbagsandcakes.com potete trovare tutte le foto delle mie idee per Capodanno! Se invece cercate alcuni spunti di outfit per le feste qui ne trovate alcuni!

Good Riddance.

F.

INSTAGRAM: @federicadamasco