Come vestirsi e truccarsi a Natale? Ecco il video lookbook

Natale è alle porte e non sai come vestirti? Tranquilla, non sei l’unica, ma tra un regalo e l’altro c’è da pensare anche al proprio outfit. Per questo motivo in collaborazione con due amiche, nonché attive youtubers e beauty blogger, abbiamo realizzato un video Lookbook con un totale di sei idee su come vestirsi e truccarsi a Natale. Ciascuna di noi ha pensato ad un look giorno, perfetto per chi festeggia con un pranzo il 25 dicembre, e un look sera per chi festeggia la vigilia di Natale.

Sei outfit di cui tre casual e tre più eleganti e scintillanti ai quali abbinare sia un trucco natalizio classico e intramontabile, con un makeup occhi oro e labbra rosse, oppure qualcosa di più elaborato aggiungendo un tocco di glitter.

Guarda Video Guida ai Regali di Natale: 10 Idee Beauty Low Cost

In questo video Lookbook troverai tre stili completamente diversi ma complementari, quindi sarà anche più facile ritrovarsi e scegliere il proprio outfit per Natale. Che sia per il pranzo o per la cena con i famigliari troverai la giusta ispirazione, sia che tu stia cercando un look più easy e confortevole sia che tu preferisca optare per un look più sbreluccicoso.

Non temere, un’idea su come vestirti a Natale la troverai. Inizia guardando questo breve video e se ti piace qualche capo indossato troverai tutte le informazioni nell’infobox.

Vicky

