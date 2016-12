Regali beauty di Natale last minute

Aiuto! Dovete vedere un’amica/parente in maniera piuttosto inaspettata e non avevate ancora pensato al regalo di Natale?

Capita a tutti… pensavate di vederla tra Natale e Capodanno, o forse dopo Capodanno… insomma non avete comprato nulla ed ora nel giro di un paio d’ore (o di giorni, se siete fortunate) dovete assolutamente acquistare qualcosa.

Beauty regali di Natale 2016 last minute: come sempre la scelta del regalo beauty è una vittoria facile. Dal punto di vista di chi riceve, non c’è donna al mondo che non apprezzi un regalo beauty mentre per chi dona è un refugium peccatorum: ampia la scelta – dalla skincare al bathcare passando per il make-up – e ampia la gamma di prezzi – dal pensierino-ino-ino al regalo importante.

Bandito l’online, per ovvie ed inevitabili ragioni di tempo, solo gli store fisici possono salvarci: ecco quindi una serie di prodotti beauty regali di Natale 2016 last minute che troverete dalle profumerie ai supermercati, dalle farmacie alle erboristerie.

Per l’amica green o la mamma che ama il bio: i set di Natale PuroBIO Cosmetics. Bio, vegan e altamente performanti, a prezzi contenuti!

Se volete rimanere in tema bio, ma prendere in considerazione la skincare, ecco i coffret di Natale firmati Dr.Hauschka oppure la nuova maschera nutriente avvolgente, ad azione intensamente distensiva e reidratante ideale per la pelle secca, sensibile e stressata dagli agenti esterni



O ancora i prodotti del giovane marchio bio Anabasi, con i set natalizi in promo davvero interessanti (link http://www.anabasishop.eu/): se pensate che per l’online sia troppo tardi, c’è la possibilità di contattarli al telefono e farsi fare qualcosa di carino con il vostro ordine!

Per l’amica trendy che colleziona limited editions: la collezione Kiko Holiday Collection 2016. Potete acquistare un set labbra (link http://www.glamour.it/make-up/labbra/2016/12/16/trucco-natale-2016-non-si-puo-rinunciare-al-rossetto-rosso/) oppure creare un set mascara e eyeliner, oppure – a seconda del vostro budget – aggiungere anche l’eau de parfum.

Per l’amica che ha quel non so che di francese: lei, quella che è sempre chic anche con il mollettone sui capelli e il maglione oversize… quella che ama Parigi, il Musee d’Orsay e le ballerine, sicuramente amerà anche le maschere Caudalie:

Per l’amica che è impazzita per la cosmetica coreana, trend assoluto del 2016, e per le confezioni kawaii, da Sephora trovate in esclusiva dal brand TonyMoly il Trio idratante per le mani e The Holiday Magic Food Kit (mani, viso e labbra):

O in alternativa potete ordinare su Amazon (ma temo che la consegna non sia in tempo per Natale) il mitico set da 11 maschere in foglio TonyMoly:

Per un pensierino mini-mini-mini, Bottega Verde crea sempre confezioni ben rifinite nonostante i prezzi piccoli piccoli:

Oppure potete prendere in considerazione un set essence dedicato alla manicure, come questo che comprende tre colori super trendy e tre prodotti per il finish e la nailcare:

Per l’amica che ama i prodotti per il corpo e il bagno, Yves Rocher, oltre ai set viso di cui vi ho parlato qui (link http://www.glamour.it/viso-e-corpo/viso/2016/09/23/test-love-day-1-proviamo-qualcosa-di-nuovo/), ha pensato a delle bellissime confezioni regalo natalizie in edizione limitata https://www.yves-rocher.it/it/landing-pages/idee-regalo-natale-golosi:

Per la mamma: ancora non avete pensato alla vostra mamma?! Eh sì, i regali importanti sono sempre i più sofferti… una novità skincare che sicuramente la farà felice è la nuova Skin Caviar Essence in Lotion di La Prairie (link http://www.sissiworld.net/quasi-40-momento-ringiovanire-la-prairie-skin-caviar-review/)

Oppure un trattamento Uniqa DNA di Pea Cosmetics (link http://www.sissiworld.net/fotoinvecchiamento-sapete-cose-correre-ai-ripari-uniqa-dna-by-pea-cosmetics-review/) che potete acquistare in tantissimi centri estetici:

Per la sorella o amica del cuore: perchè non stupirla ed esaltare la sua femminilità con il nuovo profumo di Chloé? Disponibile in eau de parfum o eau de toilette, la nuova fragranza della maison parigina ha toni cipriati floreali, con accenni briosi di peonia e litchi ed un tocco finale donato di fresia primaverile. Le note di testa, vivacemente lievi e delicate, dai toni civettuoli, si disperdono lentamente, lasciando trasparire l’aspetto più ricco e sensuale della rosa, derivata dalla parte interna, vellutata, del fiore. Il carattere peculiare di questa rosa esclusiva è accompagnato dalla presenza inebriante della magnolia e del mughetto, oltre che da rarefatti accenni di calda ambra ed elegante legno di cedro. E perchè non completare il regalo aggiungendo anche la crema mani?