Si dice terra illuminante e si pensa all’estate e all’abbronzatura. Ma questo prodotto meraviglioso può essere utilizzato anche durante la stagione fredda per scolpire il viso, tratteggiare i lineamenti del viso e dare un velo in più di colore all’incarnato. Si può scegliere tra quella compatta e quella in polvere: il finish può essere mat o perlato, poco indicato però se la pelle è oleosa. Per il trucco occorre munirsi di un buon fondotinta leggero, della cipria, di un correttore e di pennelli, uno per la base e l’altro specifico per la terra. Iniziamo!

Step by step il trucco è un gioco da ragazzi

Truccarsi con la terra illuminante è molto facile, basta seguire pochi ma fondamentali passaggi. Prima di iniziare con il make up, è bene scegliere la giusta tonalità e formulazione della terra illuminante: l’ideale in questa stagione è quella opaca. Per la colorazione, è opportuno sceglierla al massimo due toni più scura della pelle del viso.

Passiamo all’opera.

1. L‘epidermide deve essere pulita e detersa con acqua tiepida prima di iniziare con il trucco.

2. La base per il make up è importante: qui parliamo di idratazione, realizzata con una crema viso delicata e nutriente.

3. Si applica il fondotinta con un pennello specifico, in modo da poterlo stendere bene, senza creare stacchi di colore che fanno storcere il naso.

4. Mano, anzi polpastrello, al correttore per coprire discromie e occhiaie.

5. Con un pennello angolato con setole morbide, si preleva un po’ di terra illuminante, si elimina l’eccesso di prodotto e lo si applica con movimenti circolari. Si stende sulle tempie, sotto gli zigomi, ai lati del naso e sul mento.

Grazie alla sua texture leggera e setosa, RESPLENDENT illuminante di PuroBio Cosmetics si rivela una terra perfetta per illuminare i tratti del viso, ricreando i naturali punti luce che si perdono con l’applicazione del fondotinta. Il suo punto di forza? Ha un finish perlescente che riflette delicatamente la luce, mentre il sottotono dorato riscalda l’incarnato. In più, è un prodotto biologico Nickel tested e vegan Ok.

E se c’è eccesso di prodotto?

Può capitare, soprattutto durante le prime applicazioni, che si ecceda con la quantità di terra illuminante da applicare sul viso. La prima cosa da fare è quella di avere sempre delle salviettine di carta per tamponare l’eccesso di prodotto. Immancabile la cipria, perchè permette di regolare l’eccesso di illuminante applicato. Avere una mano delicata e un pennello morbido sono le due condizioni di base per realizzare un trucco perfetto e delicato allo stesso tempo.