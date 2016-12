Make up a 24K: truccati con l’oro

Le Feste sono alle porte, probabilmente avrai già deciso come ti vestirai il giorno di Natale o la notte di San Sivestro. Ma al trucco hai già pensato? Quest’anno, infatti, è lui il protagonista delle serate più glamour e non può essere lasciato al caso.

Un trucco luminoso e scintillante può rendere strepitoso anche l’outfit più semplice, l’ideale è un make up oro a 24 K per brillare come una stella. Finalmente puoi sbizzarrirti con una cascata di luccichini su occhi, labbra e unghie, in perfetto stile diva, come vogliono le tendenze trucco Autunno/Inverno 2016, viste sulle passerelle di Milano, Londra, Parigi e New York.

Per il trucco natalizio e della notte di Capodanno, ti consiglio di puntare sullo sguardo: l’ombretto dorato metterà in risalto i tuoi occhi e li farà risplendere! Prima dell’ombretto, applica un primer cremoso: il trucco durerà più a lungo, specialmente se usi un ombretto con pagliuzze dorate o glitter. Se vuoi un effetto più intenso, inumidisci gli ombretti con una spugnetta, perfetti quelli della palette Ors Audacieux di Givenchy o di Wycon Cosmetics.



Un tocco di eye liner, magari arricchito da micro pagliuzze dorate come Superliner Black Gold di L’Oreal Paris, tanto mascara nero e il tuo sguardo sarà fatale!

Qui e qui trovi tanti consigli su come applicare l’eyeliner.

Se vuoi proprio strafare per il trucco di capodanno, applica agli angoli dell’occhio dei brillantini o cristalli, come quelli che si sono visti sulle passerelle di John Richmond e nella campagna della Holiday Collection Snow Diva di Wycon Cosmetics, che puoi vedere nella prima foto.

Sulle labbra, ti consiglio un rossetto rosso, e al centro del labbro inferiore un tocco di gloss dorato.

Lascia il resto del viso al naturale e illumina il décolleté con una polvere iridescente.

Se vuoi creare punti luce, qua e là, non puoi fare a meno della mousse illuminante L’Or Highlighter, dalla consistenza cremosa che sulla pelle si trasforma in polvere.

Sono sicura che sarai sfavillante!