Look e make up per le feste natalizie

Durante le feste natalizie, il look deve essere curato e anche “poco sobrio”. Cocktail, aperitivi, cene con gli amici, ma anche rimpatriate, scambi di regali, spaghettate di mezzanotte, incontri con la famiglia e serate di gala. Eventi su eventi, cui è impossibile rinunciare. Come è impossibile rinunciare a un look glamour, che possa essere scintillante ma anche adatto dal giorno alla sera, e avere la sua comodità.

Per il look delle feste natalizie, la moda si è sbizzarrita, proponendo una serie infinita di pietre preziose, pailettes, brillantini e tessuti laminati, sia per abiti che per gonne, pantaloni e accessori.

Ecco quattro capi che proprio non possono mancare per avere un look per le feste natalizie di tendenza:

Pantaloni preziosi: sono ricoperti di pailettes ma anche in tessuti metal, di color oro, argento, rose gold e anche verde o greenery, il nuovo colore per l’anno 2017 scelto da Pantone. Da abbinare a maglione oversize o anche una t-shirt semplice arricchita di fiocco decadente alla gola.

Consiglio beauty: se si punta sulla parte inferiore del look, allora bisogna bilanciare i contrasti. Cosa ne dite di un’acconciatura importante? Portata morbida e con applicazioni tra i capelli? Guarda qui!

Sequin Dress: e già il look è completo. Gli abiti di pailettes sono capaci di vestire e creare un total look in pochissime mosse. Sono preziosi e ricchi di suo, se poi sono corti, con profonda scollatura sulla schiena, allora riescono ad essere molto sexy. I colori prediletti? Quelli nei toni del rosa e dell’oro. Consiglio beauty: Per un total look di pailettes, anche solo un rossetto rosso può completare il make-up. Puntate su eye linear nero, steso spesso e abbondante. Quello di Benefit Cosmetics vi aiuterà nella stesura.

Shiny skirt: la gonna scintillante è un must di questo autunno Inverno 2016 2017 ed è indicatissima per il look delle festività natalizie. Per il cenone, basta indossare un maglione caldo e morbido, che andrà via poi per i lunghi festeggiamenti dell’ultima notte dell’anno. Da sostituire con canotta a bretelle o semplice t-shirt. Consiglio beauty: L’effetto sporty della canotta, deve essere reso più glamour dal make-up. Puntate su smokey eyes bicolor con le matite della collezione Holiday di Kiko Milano.

Tall Jumpsuit: la tuta è la scelta più azzeccata soprattutto per le più alte. Indicata sia per la vigilia di Natale con i nonni, che per il Capodanno con gli amici. E’ a metà tra il bon ton e il rock. Bellissima monospalla, in tessuto metallizzato ma anche con scollo a cuore per essere sempre sensuali.

Consiglio Beauty: Se scegliete una tuta monospalla, portate i capelli dietro un orecchio con un’acconciatura laterale, applicando un comune spray glitterato. Effetto shiny assicurato!

CONTINUATE A SEGUIRMI SU INSTAGRAM @mariagraziaceraso