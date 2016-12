Per riuscire a creare dei punti luce sul volto con un effetto molto naturale, il prodotto che non può assolutamente mancare nella vostra trousse è l’illuminante. Un prodotto facile e veloce da applicare che promette (e mantiene) risultati notevoli con poco sforzo. L’illuminante è diventato un cosmetico di “uso comune”, grazie alla notorietà di tecniche per il trucco come il contouring o lo strobing. Ma anche senza apportare qualche correzione alle proporzioni del volto, l’illuminante è un prodotto da avere sempre in borsetta per evidenziare, all’occorrenza, gli occhi oppure le labbra.

Occhi più grandi e luminosi

L’illuminante, dal finish opaco o brillante, permette di riflettere la luce e di rendere più profondo lo sguardo. Prima di utilizzare questo prodotto è sempre bene fare una piccola premessa: alla base di una pelle perfetta, che possa ben riflettere la luce, c’è l’uso costante di un buon contorno occhi per idratare questa parte del volto. Fatta questa operazione, non vi resta che stendere l’illuminante. Quello liquido è semplice da applicare, soprattutto se si presenta sotto forma di penna, facile da picchiettare con i polpastrelli. Iconico il Touche Éclat di Yves Saint Laurent che cattura la luce, cancella i segni di stanchezza e le imperfezioni in un solo click. Lo sguardo è subito più luminoso e poi aumentano sia la durata che la luminosità dell’ombretto. Le pelli mature possono invece scegliere di applicare l’illuminante sotto forma di matita oppure in gel, per non evidenziare le rughe. I punti giusti dove applicare l’illuminante per ingrandire gli occhi sono due: l’area subito sotto le sopracciglia e l’angolo interno dell’occhio.

Illuminare il sorriso in un istante

Per ingrandire le labbra basta un velo di illuminante: ci si può aiutare, nell’applicazione, con un pennellino per essere più precise: si preleva una piccola dose di prodotto e lo si applica sull’arco di cupido quindi sul bordo delle labbra superiori. Il dettaglio in più è quello di applicarlo al centro del labbro inferiore, sul rossetto (meglio se nude) o sul gloss per una bocca turgida e “cattura sguardi”. Il consiglio per avere labbra bellissime è quello di dare loro un’attenzione costante. Le labbra curate, idratate e senza pellicine sono ancora più belle grazie anche al tocco impalpabile dell’illuminante.