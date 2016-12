Giochi di Natale e idee regalo beauty low cost

Le feste di Natale sono un’occasione per trascorerre le giornate in famiglia. Per divertirsi con parenti e amici perchè non scegliere un bel gioco di società? In primis, la cara vecchia tombola, il gioco natalizio più tradizionale. Da ripensare in versione beauty. Cinquina e tombola saranno premiate con piccoli regali beauty.

Qualche esempio? Sephora the delicate, una palette natalizia, che riunisce 9 ombretti mat e iridescenti accompagnati da un tutorial. Per sublimare e illuminare lo sguardo! (9,90 euro).

Sempre di casa Sephora, una idea per un piccolo, ma graditissimo premio della tombola. Le maschere viso, occhi e labbra monouso. Il prezzo è mini, ma il risultato è ottimo.

Il balsamo labbra EOS a forma di uovo (100% naturale) ha già conquistato le varie celeb. Costa circa 6 euro ed è disponibile in tantissimi gusti fruttati.

Oppure potete optare per le saponette artigianali segno per segno. Ci son i segni zodiacali e frasi in rima sulle 12 saponette che portano la firma di Punto Viola Cuneo. Le profumazioni sono diverse e rispecchiano le caraterristiche di ciascun segno.

Insomma con questi “premi” in palio tutti vorranno giocare. Ma non c’è solo la tombola per divertirsi insieme attorno ad un tavolo. Sono tante le novità, che possono diventare a loro volta simpatiche idee regalo. Dedicato a grandi e piccoli, per esempio Pandemia è un gioco collaborativo molto appassionante. Un’epidemia dalle cause ignote è scoppiata in tutto il mondo. Riuscirà il tuo team anti batteriologico ad arginarlo prima che l’intera popolazione mondiale sia estinta? L’obbiettivo comune di tutti i giocatori è fermare la diffusione del terribile morbo.

Per chi ama la musica, invece, c’è Machete the game, il nuovo gioco di carte che vi permette di impersonare uno dei protagonisti della crew Machete. Lo scopo del gioco? Conquistare il potere (discografico). Presentato in anteprima all’ultima edizione di Lucca Comics il gioco è dedicato a chi sogna di entrare a far parte del music business. I personaggi, infatti, sono dei rapper impegnati a costruire il proprio impero musicale. Tra esibizioni, grupies impazzite e contratti milionari. Molto divertente da provare anche per chi non è intonato.

Quizzers (Globo) è un’evoluzione del tradizionale gioco in scatola che permette ad adulti e ragazzi di giocare ad armi pari. Con l’ausilio di una app, che riconosce l’età di ogni giocatore, propone domande adeguate al livello di istruzione di ciascun partecipante. I giocatori dovranno sfidarsi a suon di domande suddivise in 6 diverse categorie: sport, arte, mondo, matematica e logica, scienza e intrattenimento.

Francesca