Da sempre il sogno di noi donne è quello di avere una pelle ben curata, liscia e luminosa, senza quegli orribili inestetismi che noi tutte detestiamo. Purtroppo per la maggior parte di noi la pelle non è altro che un accumulo di stress, brufoli e punti neri.

Se i volti da copertina sembrano perciò un traguardo ben lontano, un ottimo aiuto per risolvere questi problemi ci arriva direttamente dalla natura, grazie ai prodotti a base di bava di lumaca. Sono sicura che tutte voi ne avrete sentito parlare almeno una volta ma non sono ancora del tutto chiari i benefici e le proprietà che questo ingrediente naturale è in grado di possedere.

Prima di storcere il naso, dovete sapere che la bava di lumaca è un rimedio antico ma molto efficace per le rughe: ricca di collagene ed elastina, componenti essenziali per rigenerare le cellule dell’epidermide, la bava di lumaca idrata e distende la pelle già dalle prime applicazioni.

In commercio vi sono moltissimi tipi di creme alla bava di lumaca, come queste di Bioluma, perfette per contrastare questo tipo di inestetismo.

Per le adolescenti che combattono l’acne e si lamentano della cosiddetta “pelle grassa”, la bava di lumaca è un buon alleato! Allevia rossori ed infiammazioni, purificando la pelle da batteri e microorganismi. Se applicata come siero, la bava di lumaca contenuta al suo interno ha anche proprietà di sebo-regolazione, aiutando a prevenire fastidiosi punti neri.

Io ad esempio ho questo tipo di problema e per i brufoli che purtroppo compaiono qualche volta sul viso, utilizzo una soluzione alla bava di lumaca pura di Bioluma, perché è un prodotto estremamente naturale, privo di siliconi e parabeni e made in Italia ma ovviamente in commercio ve ne sono anche di altri band molto buoni come ad esempio Elicina o Dr.Organic.

Con le creme alla bava di lumaca si possono anche attenuare le odiose smagliature e/o cicatrici della pelle, andando ad agire anche su quelle meno recenti. Ovviamente nulla fa miracoli, ma la costanza nell’applicazione di questi prodotti vi porterà sicuramente a un buon risultato.

Se poi siete delle temerarie e questi simpatici esserini non vi fanno troppa paura, potreste anche sperimentare la ormai famosissima tecnica giapponese denominata “Celebrity Escargot Course”: un trattamento antiage che farà vagare libere sul vostro viso due o più lumache, ricevendo immediatamente antiossidanti e proteine sulla vostra pelle.

Per ora io mi accontento del siero alla bava di lumaca… e dei suoi ottimi risultati e voi?

