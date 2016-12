Outfit e makeup di Capodanno: cristalli, glitter e pailettes

Cristalli glitter e pailettes. Per il capodanno 2017, la parola d’ordine è brillare. La scelta è molto ampia, a partire dai mini dress, che sono una sorta di passpartout delle feste, soprattutto se vi aspetta un party danzante.

Qualche suggerimento? Molto belle le proposte di Marco Bologna nelle varianti oro, dalle linee particolari e accattivanti.

Se al posto del più tradizionale nero volete optare per un colore più grintoso, come per esempio il blu elettrico, una bella idea sono gli abiti della collezione inverno 2017 firmati Amen.

Outfit super chic, ma anche low cost? H&M e Zara hanno in serbo delle party collection ultra brillanti. Dalle tute con shorts all’abito lungo, fino all’elegantissimo tailleur pantalone. Se invece il vostro, sarà un party di gala allora è consigliabile l’abito lungo. Molto belli e originali gli abiti di Tom Ford,anche in versione bi-color.

Tra i must dell’inverno non mancano gli abiti metallizzati. Sono stati tra i protagonisti assoluti sulle passerelle dell’ Autunno- Inverno 2016/2017. Vedi Gucci, N°21 e Valentino che hanno usato proprio questi tessuti per mettere a punto buona parte della loro collezione. Ecco quindi fare capolino tra i trend della stagione abiti e gonne longuette e plissé.

Super chic anche il raso. Nella collezione di quest’ inverno di Dolce & Gabbana spuntano anche sensuali incursioni in pizzo. Gli abiti da sera sono stati pensati per una principessa moderna.



Anche l’acconciatura poi vuole la sua parte. Jean Louis David nella sua collezione inverno 2017 propone, per una serata speciale, un semi raccolto “Rock’mantic”. La ciocca davanti è leggermente ondulata per dare personalità e movimento al look. Il resto dei capelli è fermato dietro in un semi raccolto medio-alto. Un’idea originale per i capelli anche il falso chignon.

Il capodanno è l’occasione giusta per brillare anche a proposito di make up. Gli occhi si immergono nell’oro. La palette occhi Ombres Lamées de Chanel svela un’armonia di quattro ombretti che sembrano usciti da un laboratorio orafo.

Le labbra si colorano di un rosso vibrante, come quello proposto da Dior in edizione limitata per le feste. Sio chiama Diorific matt fluid e regala un colore vellutato a labbra e guance.

Se non volete rinunciare ad un Eyeliner ad alto impatto c’è quello argentato glitter di Sephora per creare il perfetto make up look per la fine dell’anno. Ma anche l’Eyeliner glitterato in argento di Urban Decay.

Un ultimo tocco per uno sguardo scintillante? L’eye strass di Make up Forever.

Guarda la Gallery completa, con altri outfit di capodanno, sul mio blog: Vogue and the City Alla prossima! Francesca