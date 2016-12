Regali di Natale: idee beauty per la mamma

Natale si avvicina sempre di più, e voi, avete già pensato ai regali di Natale?

Ogni anno la sfida si fa sempre più difficile, e trovare il regalo giusto non è sempre facile. Se poi la persona a cui volete fare un regalo, ha gusti particolari, è davvero complicato!

In questo articolo, quindi, voglio consigliarvi dei bellissimi regali di Natale per la vostra mamma. I prodotti che ho scelto, sono tutti quanti appartenenti alla categoria “beauty“. Quindi creme, rossetti, kit, palette, profumi e così via.

Si sa che prendersi cura del proprio corpo è importante, e quando un regalo proviene da una persona speciale, lo si apprezza molto di più. Sicuramente le vostre mamme saranno super felici di essere coccolate dalle proprie figlie o dai propri figli. Dopotutto, come dice quel detto? “La mamma è sempre la mamma!“.

Cofanetto Collezione Labbra Natale 2016 – Clarins (35,00€): Un cofanetto per le labbra contenente i migliori prodotti e i top gamma di Clarins. Un bellissimo regalo per tutte le mamme che adorano i prodotti labbra!

Cofanetto Eau de Parfum “Sì” – Giorgio Armani (84,90€): Un cofanetto contenente il famoso profumo della Maison Armani “Sì”. Oltre al profumo, sono presenti anche due mini taglie del famoso Mascara “Eye to Kill” e del Lip Maestro n°400.

Book of Dermask – Dr.Jart+ (39,90€): Un bellissimo libro contenente alcune delle maschere per il viso più famose del brand. Una coccola per la pelle della vostra mamma!

La Vie Est Belle – Lancôme (A partire da 58,00€): Uno dei profumi top gamma del brand, ma in versione natalizia!

Cofanetto Regalo Profumo Arlésienne – L’Occitane en Provence (65,00€): Un bellissimo kit per coccolare la propria mamma dalla A alla Z. Cosa contiene? L’eau de parfum, una crema mani, un sapone e un gel doccia.

Nutcracker Sweet Nude Mineralize Kit – Mac (62,00€): Spostandoci più sul make up, Mac propone questa bellissima pochette sui toni del rosa. I prodotti contenuti all’interno sono: Un rossetto della linea Mineralize, un gloss e una terra illuminante sempre della linea Mineralize.

Vice Lipstick Palette Junkie – Urban Decay (35,00€): Per una mamma che adora i rossetti e i colori, questa palette labbra è assolutamente perfetta! Ben 12 tonalità differenti di rossetti, per labbra sempre al top!

Regalo Indian Night Jasmine Scatola Medium – The Body Shop (30,00€): Un bellissimo cofanetto dai toni indiani contenente l’eau de toilette, un gel doccia e un idratante corpo.

Blanc Fusion Eyeshadow Palette – Zoeva (22,00€): Alla vostra mamma piacciono i colori neutri sugli occhi? Allora questa palette è davvero il regalo ideale!

Kit Crema Viso Rigenerante – Collistar (71,00€): Come ogni anno, Collistar in collaborazione con Piquadro, realizza dei cofanetti bellissimi. Questo è quello contenente due prodotti per il viso della linea rigenerante. Una coccola per la vostra mamma, ma anche una bellissima bag!

Vi ho dato qualche idea per i regali di Natale per le vostre mamme? Saranno sicuramente felicissime di ricevere in dono uno di questi regali!