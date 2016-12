Dal momento in cui parte il count down verso il Natale tutto attorno a noi comincia a tingersi di rosso. Vetrine, addobbi, tavole e decori appaiono declinati in mille varianti, dal vermiglio al bordeaux.

Perché allora non restare in tema? Ho raggruppato 4 idee per acquistare regali beauty di Natale adatti ad ogni amica (ed anche a qualche amico).

The Essentials – Clarins: Rosso non è solo il colore del packaging ma anche del prodotto per le labbra. Si tratta di una collezione in edizione limitata e viene venduta esclusivamente presso Coin e La Rinascente. La palette di ombretti in 10 colori (eco concepita) e Huile Confort Levres sono stati arricchiti grazie alle proprietà di un particolare fiore dell’Amazzonia (riprodotto graficamente come decorazione del pack) che dona comfort e morbidezza, oltre a brillantezza sulle labbra. Un perfetto regalo beauty di Natale per l’amica eco-friendly che ama truccare gli occhi.

Prezzi Palette occhi €49.00, Eclat Minute Huile Confort Levres €21.00

Diorific Vernis – Edizione Limitata Natale 2016 -Dior: Per il Natale 2016 la Maison ha creato 4 tonalità di smalto Dior Vernis, decise ma con un’anima madreperlata.

Troviamo Cosmic, un “berry” dal cuore stellato; Golden, un oro metallizzato; Precious, un rosa intenso; ma soprattutto, visto il tema, troviamo Splendor, il rosso granata con tocchi d’oro, viola e fucsia.

Prezzo consigliato Diorific Vernis Natale 2016 €24.90

Signorina In Rosso – Salvatore Ferragamo: Anche in questo caso si tratta di una limited edition, ma questa volta parliamo di fragranze. Il flacone dell’iconica Eau De Parfum è stato rivisitato per l’occasione e vestito di rosso, così come il fiocco di gros-grain che lo decora. Quando ho aperto la confezione sono rimasta stupita ulteriormente dall’interno, dove lo skyline di Firenze è ritratto come in una quinta di teatro.

Questo regalo beauty di Natale è indicato non solo per chi già ama Signorina ma, a mio avviso, per tutte le ragazze dall’animo chic e raffinato.

Prezzo Signorina In Rosso 50ml €50.00

Roma Passione (uomo e donna) – Laura Biagiotti: Restiamo in tema fragranze ma da Firenze ci spostiamo a Roma e, per una volta, ci dedichiamo anche all’uomo.

Laura Biagiotti ha infatti lanciato l’Eau de Toilette Roma Passione Donna, dalle note floreali fruttate, e Roma Passione Uomo, della famiglia orientali speziati. La città eterna viene rievocata dal punto di vista maschile e femminile mentre la passione fomenta una storia d’amore infinita. Entrambi i flaconi mantengono le forme iconiche di Roma di Laura Biagiotti ma si tingono di rosso, trasformandoli ancor più in perfetti regali beauty di Natale.

Prezzi Roma Passione Donna €43.00-60.00, Roma Passione Uomo €44.00-55.00